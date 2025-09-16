„Modern Family“-Star Sofia Vergara wollte am Sonntag gerade zur Preisverleihung der Emmys aufbrechen, als sie bemerkte, dass etwas mit ihrem Auge nicht stimmte.

Los Angeles - Krankenhausflur statt roter Teppich: Die Schauspielerin Sofia Vergara („Modern Family“) hat nach eigenen Angaben die Emmy-Gala wegen einer allergischen Reaktion am Auge verpasst und musste stattdessen in die Notaufnahme. Auf Instagram teilte die 53-Jährige ein Foto von sich mit einem stark geschwollenen Auge und schrieb: „Habe es nicht zu den Emmys geschafft, sondern in die Notaufnahme.“

Es tue ihr leid, dass sie ihre Teilnahme an der feierlichen Verleihung des wichtigsten US-Fernsehpreises absagen musste, teilte Vergara ihren 35 Millionen Followern mit. „Hatte kurz vor dem Einsteigen ins Auto eine verrückte Augenallergie.“ Ein weiterer Clip zeigt, wie sie sich in einem Krankenhaus das Auge ausspült.

Genesungswünsche von Prominenten

In den Kommentaren erhielt Vergara zahlreiche Genesungswünsche, darunter auch von Schauspieler Terry Crews und Musiker Diplo. Die in Kolumbien geborene Schauspielerin ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie „Modern Family“ bekannt. In der Sitcom spielte sie von 2009 bis 2020 die temperamentvolle Gloria.