Simu Liu spricht über zahlreiche Blessuren, die er bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Spionage-Thriller einstecken musste. Trotzdem verzichtet er auf Stunt-Doubles - und erklärt, warum das so ist.

Los Angeles - Hollywoodstar Simu Liu erzählt von den schmerzhaften Folgen seines Wunschs, in seinem neuen Spionage-Thriller auch die Stunt-Szenen selbst zu drehen. „Ich wurde ins Gesicht getreten“, erklärte der 36-jährige „Barbie“-Star dem US-Magazin „People“. „Viele, viele, viele Male.“

Wenn man Kampfszenen drehe oder mit voller Geschwindigkeit durch einen Flur renne und dabei drei Leute umrennen müsse, „dann passieren solche Dinge“, führte Liu aus. „Es geht immer etwas schief.“ Er sei auch „gegen Dinge geworfen worden und solche Sachen“.

Laut „People“ erklärte Liu, dass Aufnahmen einfacher geschnitten werden können, wenn Schauspieler ihre Stunts selbst machen. Außerdem sei er wohl zu seinem eigenen Nachteil „viel zu ehrgeizig“, erklärte Liu weiter. „Und ich glaube, seit ich vier Jahre alt bin, denke ich immer, wenn ich jemanden etwas tun sehe, dass ich das genauso gut oder sogar besser könnte.“

Liu spielt in der Thrillerserie „The Copenhagen Test“ einen Geheimdienstanalysten, der feststellt, dass sein Gehirn gehackt wurde.