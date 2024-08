Magdeburg/Heyrothsberge/DUR. - An Tag zwei der "Shopping Queen"-Woche in Magdeburg muss Kandidatin Bianca aus Heyrothsberge zeigen, was sie kann. In der Vox-Sendung hat die 46-Jährige vier Stunden Zeit, um sich für 500 Euro ein Outfit zusammenzustellen, das sowohl ihre vier Mitkandidatinnen als auch Guido Maria Kretschmer überzeugt. Womit sie den Designer und die anderen Teilnehmerinnen begeistern konnte und welches Malheur Bianca widerfahren ist, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch: „Shopping Queen“ in Magdeburg: Alle Infos zu Motto, Kandidatinnen und Sendeterminen

Lesen Sie auch: Tag 1 - Nippelalarm bei Kandidatin Marleen - "Beides ist komplett durchsichtig"

Nicht schlecht staunen Guido Maria Kretschmer und die anderen "Shopping Queen"-Kandidatinnen, als sie, wie für die Sendung üblich, das Haus und Grundstück von Bianca begutachten.

"Shopping Queen"-Kandidatin Bianca züchtet Langhaarcollies

„So viel Platz haben die da“, stellt der Designer überrascht fest. 30.000 Quadratmeter groß ist das Grundstück, so Bianca. "Das meiste davon ist Wald." Auch sehe es hier "ein bisschen aus wie im Zoo", stellt Guido Maria Kretschmer fest.

Kein Wunder. Denn beruflich züchtet die 46-Jährige seit 16 Jahren Langhaarcollies. Mit ihren Hunden hat sie bereits zahlreiche Preise gewonnen. Nachdem die Hundehorde von den Frauen ausgiebig probegestreichelt wurden, ist ihr Urteil klar: „Bianca, Hut ab, deine Hunde sind perfekt.“

Lesen Sie auch: Bianca Glöckner aus Heyrothsberge rockt Vox-Sendung - Darum ist Guido Maria Kretschmer ihr größter Fan

Im Haus angekommen, geht es im Superlativ weiter. Beim Anblick des Ankleidezimmers, das Bianca lachend als ihr "Büro" vorstellt, bleibt allen die Spucke weg. Hunderte Kleidungsstücke sind fein säuberlich auf mehrere Kleiderschränke verteilt.

Guido Maria Kretschmer: "Das ist ja eine Boutique"

"So viele Sachen", meint eine Kandidatin bewundernd. Eine andere sagt: "Man denkt, man hat viele Klamotten im Schrank, und dann kommt eine Bianca um die Ecke." Auch der Designer stellt überrascht fest: "Das ist ja eine Boutique."

"Ich hab mal 350 Kleiderbügel bestellt", erzählt Bianca. Inzwischen habe sie allerdings nochmal nachbestellen müssen. Ihre Eigenheit: die 46-Jährige erträgt es nicht, wenn einer der Bügel leer bleibt.

Guido Maria Kretschmer über das Ankleidezimmer von "Shopping Queen"-Kandidatin Bianca: "Das ist ja eine Boutique" Screenshot: Vox/MZ

Dann geht es, gemeinsam mit Tochter Kiana, los zum Shoppen. Das Motto „Farbklecks – Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!“ macht Bianca dabei keine Sorgen. "Zu meinem Teint sieht weiß ganz bestimmt super aus. Und Farbe ist sowieso mein Thema." Zufrieden fügt sie hinzu. "Was kann mir Besseres passieren als dieses Motto?"

So beantwortet Bianca "sehr gemeine Frage" über Guido Maria Kretschmer

Damit nicht alles glattläuft, wird ihr zwischendurch eine, wie Bianca findet, "sehr gemeine Frage" gestellt: Wie findest du Guidos Outfits? Ihre Antwort: „Manchmal ein bisschen zu schlicht. Ich glaube, da dürfte mehr Farbe ins Spiel kommen.“ Der Designer widerspricht nicht: „Ja, ich halte mich sehr zurück.“

"Shopping Queen"-Kandidatin: "Ich möchte ein bisschen sexy sein"

Auf dem Weg zum ersten Geschäft verrät Bianca selbstbewusst ihre Idee: "Ich möchte ein bisschen sexy sein." Ihren Plan für die Frisur will sie jedoch vorerst nicht verraten. Nur so viel: 100 Euro will sie für den Friseur zurücklegen.

Im ersten Laden angekommen, verschwindet sie zügig mit einem großen Berg weißer Kleidung in der Umkleidekabine. Drei verschiedene weiße Outfits probiert die 46-Jährige unter den strengen Augen ihrer Tochter an.

"Shopping Queen" in Magdeburg: "Du willst sexy sein. Dann sei sexy!" Screenshot: Vox/MZ

Im Strickoutfit fühlt sich die Mutter "total wohl", doch Tochter Kiana merkt kritisch an: "Du willst sexy sein. Dann sei sexy!" Die Wahl fällt schließlich auf Hose und Jacke.

Das hat sich Bianca für den Friseurbesuch überlegt

Nach Schmuck- und Taschenkauf trudeln Mutter und Tochter schließlich beim Friseur ein. Hier verrät Bianca ihren Geheimplan: Die Haare sollen gefärbt werden. Und zwar in "Zuckerwatterosa". Auch die Nägel an Händen und Füßen sollen in dieser Farbe erstrahlen und so den Farbklecks erzeugen.

Als es abschließend zum Bezahlen geht, folgt der Schock. Bianca und Tochter Kiana haben sich beim Budget verrechnet. Statt den benötigten 105 Euro haben Mutter und Tochter nur noch 99 Euro und ein paar Zerquetschte. Kein Wunder, äußerte die 46-Jährige zu Beginn der Folge doch noch im Scherz: "Wir sind beide absolute Mathegenies – nicht."

Schock an der Kasse: Kandidatin Bianca überzieht Einkaufs-Budget

"Was macht man denn in so einer Situation?", will die Kandidatin wissen. Der Vorschlag der Friseure: Bianca könne die ausstehenden 5,69 Euro ja abarbeiten. Und so putzt die "Shopping Queen"-Kandidatin kurzerhand Spiegel, fegt den Salon und wäscht die verschiedensten Utensilien ab.

Nachdem das "Shopping Queen"-Budget nicht reicht: "Das ist die allererste Kandidatin, die in einem Friseursalon arbeiten muss." Screenshot: Vox/MZ

Die Reaktion des Designers auf den Regelverstoß bleibt nüchtern: "Das ist die allererste Kandidatin, die in einem Friseursalon arbeiten muss." Mitkandidatin Michéle hingegen sieht den Regelverstoß "ein bisschen kritisch". Die Folge: Punktabzug in der finalen Wertung.

Über den Laufsteg läuft die sonst fröhliche Frau mit ernstem und konzentriertem Gesicht. "Ich wollte fast maskulin daherkommen und ein bisschen Power auf den Laufsteg bringen. Ich wollte hart wirken", so Bianca im Anschluss zu den Mitkandidatinnen.

"Shopping Queen" in Magdeburg: Punktabzug wegen Regelverstoß

Für ihren Auftritt mit weißer Jeansjacke, Hose, weißen Sandaletten, Schmuck, rosa Tasche, Frisur, Make-up, Finger- und Nagellack erhält Bianca von ihren Mitkandidatinnen zehn, acht, neun und sieben, also insgesamt 34 Punkte - genauso viele wie ihre Vorgängerin Marleen.

Guido Maria Kretschmer: "Shopping Queen"-Kandidatin Bianca ist eine "tolle, moderne Frau." Screenshot: Vox/MZ

Am Ende der Woche gibt auch Guido Maria Kretschmer seine Bewertung ab. Doch schon jetzt hat er verraten, was er von Bianca hält. Sie sei eine "tolle, moderne Frau".

Wer die meisten Stimmen hat, wird Shopping-Queen von Magdeburg. Für die Gewinnerin gibt es dann zusätzlich 1.000 Euro Preisgeld.

Shopping Queen wird nunmehr seit zwölf Jahren montags bis freitags auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt.