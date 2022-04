In der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" beginnen an diesem Samstag die Liveshows. Mit dabei soll dieses Mal auch ein Gastjuror sein und dabei handelt es sich um Dieter Bohlens ehemaligen "Modern Talking"-Kollegen Thomas Anders.

Magdeburg/DUR/it - Dieses Jahr findet die erste Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" ohne "Pop-Titan" Dieter Bohlen statt. In den Liveshows soll es mitunter einen ganz besonderen Gastjuror geben. Mit dabei ist an diesem Samstag Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders, was Dieter Bohlen vermutlich überraschen könnte.

Bohlens einstiger "Modern Talking"-Kollege wird demnach die Auftritte der verbliebenen Kandidaten beurteilen. Vor allem auf Florian Silbereisen freut sich Anders besonders, wie er in einem RTL-Video sagt. Schlagersänger Silbereisen sieht in der Teilnahme von Anders jedoch keinen Seitenhieb gegen Bohlen.

"Als Weltstar ist Thomas wirklich kompetent. Und wir beide sind ein eingespieltes, aber sehr gegensätzliches Team – das wird bestimmt lustig mit Thomas", sagte Florian Silbereisen gegenüber Bild.

Dass Thomas Anders an die Stelle von Dieter Bohlen nachrückt und einen dauerhaften Juryposten behält, sei eher unwahrscheinlich. So sagte Silbereisen weiter: "Ich hatte mir gewünscht, dass die Jurys in den Liveshows wieder wie in den Anfangszeiten von DSDS aus vier Mitgliedern besteht. Und dieser Wunsch geht nun mit wechselnden Gastjuroren in Erfüllung."

Demnach wird es in den weiteren Liveshows wohl noch andere Juroren geben, die die Kandidaten bis zum Finale bewerten werden. Wer allerdings zu Besuch kommen wird, hat RTL bisher noch nicht bekannt gegeben.