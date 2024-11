Ted Danson will das Leben im Alter feiern und dabei kreativ und lustig bleiben. Dafür gibt es seiner Meinung nach keine Altersgrenze. Diese Botschaft richtet er auch an Jüngere.

Schauspieler Ted Danson will in jedem Alter lustig sein

New York City - Schauspieler Ted Danson will auch im Alter einfallsreich und lustig sein. Es gebe keine Altersgrenze dafür, sagte der 76-Jährige („Cheers“, „The Good Place“) dem Branchenportal „Entertainment Weekly“. Die „sollte es auch nicht geben, und es liegt an den Menschen, in meinem Alter weiterzumachen“. In seinem Leben und als Schauspieler möchte Danson „versuchen, in jedem Alter lustig zu sein“, sagte er.

Der 76-Jährige spielt in der neuen Serie „Undercover im Seniorenheim“ einen Rentner und Witwer, der sich als geheimer Ermittler in einem Altersheim einschleust.

Für den 76-Jährige sendet die Serie eine wichtige Botschaft, auch an jüngere Menschen. „Eure Kreativität, Produktivität und Euer Beitrag für die Welt hat kein Haltbarkeitsdatum. Also macht weiter.“ Man sollte das Leben von Geburt bis zum Tod feiern, „das Leben endet nicht, bis es endet“, so Danson.