Für neue Lidl-Werbung Von der Panne zur Pointe: Sarah Connor singt deutsche Nationalhymne wieder falsch

Was 2005 ein peinlicher Patzer war, wird 2025 zur PR-Kampagne: Sängerin Sarah Connor verwandelt ihre legendäre Textpanne in eine humorvolle Werbeaktion für Lidl. Zur Melodie der Nationalhymne preist sie Sparpreise an.