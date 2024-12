Nach der letzten Sendung am 13. Dezember 2024 macht die MDR-Talkshow "Riverboat" erst einmal Winterpause.

Leipzig - Bereits am 13. Dezember wurde die letzte reguläre Ausgabe von "Riverboat" für dieses Jahr ausgestrahlt. Kim Fisher und Joachim Llambi moderierten die finale Sendung für 2024 und sind auch in der ersten Folge des neuen Jahres wieder mit dabei. Die Kultsendung geht zuerst aber in die Weihnachtspause.

Diese Talkshow übernimmt den Sendeplatz von "Riverboat"

Wer trotzdem nicht auf gute Gespräche verzichten möchte, kann sich auf die Talkshow "3 nach 9" freuen. Die von Radio Bremen produzierte Sendung läuft am 20. Dezember um 22.45 Uhr. Erst im November 2024 feierte die Sendung 50-jähriges Bestehen.

Moderiert wird sie von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo. Auf der Gästeliste stehen unter anderem TV-Koch Tim Mälzer, Ex-Fußballer Uli Stein sowie die Schauspieler Andrea Sawatzki und Oliver Masucci.

Talkshow-Klassiker: Wann geht es weiter mit "Riverboat"?

Auch während der Feiertage müssen Fans nicht komplett auf "Riverboat" verzichten. Ab 27. Dezember 2024 werden freitags zur gewohnten Sendezeit um 22.45 Uhr die beliebtesten Klassiker der Talkshow gezeigt.

Die brandneuen Folgen starten voraussichtlich im neuen Jahr am 24. Januar 2025. Kim Fisher und Joachim Llambi kündigten bereits zahlreiche spannende Gäste an, die in der ersten Ausgabe nach dem Jahreswechsel erwartet werden.