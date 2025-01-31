In der MDR-Talkshow "Riverboat" plaudern die Moderatoren Kim Fisher und Matze Knop am Freitag, dem 14. November, wieder mit zahlreichen Prominenten. Unter anderem sind Nachrichtenlegende Ulrich Wickert und Show-Star Fritz Egner dabei.

Ulrich Wickert trifft auf Fritz Egner: Das sind die "Riverboat"-Gäste am Freitag

Moderatorin Kim Fisher begrüßt in der Sendung "Riverboat" am Freitag wieder zahlreiche prominente Gäste.

Leipzig. – Die Moderatoren Kim Fisher (56) und Matze Knop (50) begrüßen in der MDR-Talkshow "Riverboat" am Freitag, dem 14. November, wieder zahlreiche Gäste auf dem Gesprächs-Sofa.

Gleich zwei Legenden treffen dieses Mal aufeinander: Ulrich Wickert und Fritz Egner. Beide zählen zu den Urgesteinen des deutschen Fernsehens.

Lesen Sie auch: "Grill den Henssler"-Sommer-Special in Magdeburg: Großer Abschied für Reiner Calmund

Fritz Egner zu Gast in der MDR-Talkshow "Riverboat"

Durch einen Zufall gelang Fritz Egner (76) der Sprung ins Radio. Als 1974 ein Moderator beim Sender "AFN Munich" ausfällt, springt Egner – damals noch Toningenieur – ein. Und das mit anhaltendem Erfolg.

Seit mehr als 50 Jahren ist Fritz Egner in Radio- und Fernsehshows zu Hause. (Foto: Imago/imagebroker)

Inzwischen moderiert Egner seit mehr als 50 Jahren Fernseh- und Radioshows. Im Laufe seiner Karriere hat er Musikgrößen wie Mick Jagger, Rod Stewart, Lionel Richie oder Freddie Mercury interviewt. Zwischen 1995 und 2003 leitete er die "Versteckte Kamera" im ZDF.

Und auch privat ist für ihn ein Leben ohne Musik nicht vorstellbar. Um die 50.000 Vinyl-Alben und CDs zählen zu Egners Musik-Archiv.

Nachrichtenlegende Ulrich Wickert plaudert auf dem Talk-Sofa

Ulrich Wickert (82), geboren 1942 in Tokio als Sohn eines Diplomaten, zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des deutschen Journalismus. Nach dem Studium der Rechts- und Politikwissenschaften in Bonn und einem Fulbright-Stipendium in den USA begann er 1969 seine Laufbahn beim ARD-Magazin "Monitor".

Ulrich Wickert ist besonders als langjähriger Moderator der "Tagesthemen" bekannt. (Foto: Imago/Star-Media)

Es folgten Jahre als Auslandskorrespondent in Washington, Paris und New York, wo er sich durch fundierte Analysen und Reportagen einen Namen machte.

1991 übernahm Wickert die Moderation der "Tagesthemen" und prägte das Format bis 2006 mit seiner ruhigen, sachlichen Art.

Neben seiner TV-Karriere veröffentlichte er zahlreiche Bücher zu Politik und Gesellschaft und engagiert sich für Demokratie und Menschenrechte.

Das sind die Gäste au dem "Riverboat" am Freitag, dem 14. November

Fritz Egner – Moderator

Moderator Ulrich Wickert – TV-Star und Nachrichtenlegende

TV-Star und Nachrichtenlegende The BossHoss – Country-Rocker

– Country-Rocker Thomas Junker – MDR-Reisereporter und Filmemacher

MDR-Reisereporter und Filmemacher Dr. Giulia Enders – Ärztin und Bestseller-Autorin

Ärztin und Bestseller-Autorin Susanna Simon – Schauspielerin

Schauspielerin Susann Schmidt – Denkmalschützerin und Gutsherrin vom Rittergut Endschütz in Thüringen

Auch interessant: Altmärker packt im „Riverboat“ aus: Wie viele Schlüppis kommen in einen "Charlottenburger"?

Die MDR-Talkshow "Riverboat" wird in Leipzig produziert. Neben Kim Fisher übernehmen im Wechsel Joachim Llambi, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert die Moderation.

Die nächste Sendung wird am 14. November um 22 Uhr im MDR ausgestrahlt.