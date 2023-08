Die Survival-Show des Magdeburgers Fritz Meinecke geht in die dritte Staffel. Doch bevor die Kandidaten in die Wildnis Kanadas aufbrachen, gab es bereits Ärger. Wie die Produzenten am Mittwoch bestätigten, flog ein prominenter Kandidat schon vor Drehbeginn raus.

Magdeburg/DUR – Ärger um die dritte Staffel der Überlebensshow „7 vs wild“ des Magdeburgers Fritz Meinecke. Wie jetzt bekannt wurde, musste ein Kandidat die Sendung noch vor Beginn verlassen. Abenteurer Andreas Kieling wurde vor Beginn der Dreharbeiten rausgeschmissen.

"Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von '7 vs Wild' teilnehmen zu lassen. Es handelte sich um eine Grenzüberschreitung, die wir nicht tolerieren wollten und konnten." Kieling wurde schließlich durch Ersatzkandidat Jan Lange ersetzt.

Ann-Kathrin Bendixen bestätigte via Instagram, dass es einen Vorfall gab. Kieling habe sich bei ihr entschuldigt, daher sei der Fall für sii abgehakt.

Rausschmiss bei 7 vs wild - Ersatzkandidat geht in kanadische Wildnis

Die Survival-Show „7 vs wild“ ist eine Erfindung des Magdeburgers Fritz Meinecke. Die erste Staffel 2021 war ein Überraschungshit. In der Show werden sieben Kandidaten einzeln in der Wildnis ausgesetzt und müssen sich mehrere Tage allein in der Natur durchschlagen. Dabei filmen sie sich selbst.

Die dritte Staffel, die in inzwischen abgedreht ist, führte erstmals Zweier-Teams nach Kanada. 14 Tage lang mussten die Teilnehmer dort in der Wildnis durchhalten. Inzwischen sind die Kandidaten zurück in Deutschland, Fotos zeigen, dass die zwei Wochen Kanada körperlich hart gewesen sein müssen. Kandidaten wie der Youtuber „Knossi“ haben teils enorm abgenommen. Ausgestrahlt wird die Staffel voraussichtlich ab Herbst.