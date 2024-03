Amanda Knox war 2007 in Verbindung mit einem Mord in Italien in die Schlagzeilen geraten. Sie saß fast vier Jahre im Gefängnis, ehe sie vom Mordvorwurf freigesprochen wurde. Stoff für eine Serie.

Los Angeles - US-Schauspielerin Margaret Qualley (29, „Poor Things“) soll in einer geplanten Miniserie die vom Mordverdacht freigesprochene US-Amerikanerin Amanda Knox spielen. Die Serie basiere „auf der wahren Geschichte, wie Knox zu Unrecht für den Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde und ihrer 16-jährigen Odyssee, um sich selbst zu befreien“, zitiert das US-Magazin „Variety“ eine Pressemitteilung.

Wie mehrere US-Medien berichten, hat der Streamingdienst Hulu acht Folgen für die Geschichte in Auftrag gegeben. Die Serie werde von Knox selbst, Qualley und außerdem Monica Lewinsky produziert. Lewinsky hatte bereits an der Serie „Impeachment: American Crime Story“ mitgewirkt, in der die aufsehenerregende Affäre des früheren US-Präsidenten Bill Clinton mit der damaligen Praktikantin Lewinsky vor mehr als 20 Jahren verarbeitet wurde. Die heute 50-Jährige teilte in einer Instagram-Story einen Bericht über das geplante Projekt mit Qualley und brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck.

Knox war 2007 Jahren in Verbindung mit dem Mord an der britischen Austauschstudentin Meredith Kercher in Italien in die Schlagzeilen geraten. Ein italienisches Gericht hatte sie 2009 wegen des Mordes zu einer langen Haftstrafe verurteilt. 2015 war Knox endgültig von dem Vorwurf freigesprochen worden. Bis dahin hatte sie fast vier Jahre im Gefängnis gesessen.