Polizeiruf 110 in der ard Nach Sendepause wegen Magdeburg-Anschlag: "Widerfahrnis" bald im TV

Krimifans können sich freuen, denn es ist so weit: Der Polizeiruf 110 "Widerfahrnis" wird jetzt endlich in der ARD ausgestrahlt. Die Sendung war wegen des Magdeburg-Anschlags monatelang verschoben worden. Was in der neuen Folge passiert, erfahren Sie hier.