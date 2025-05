Krimifans können sich freuen, denn die neue Folge des "Polizeiruf 110" aus Magdeburg wird am Sonntag, dem 4. Mai 2025, in der ARD ausgestrahlt. "Widerfahrnis" handelt von der dramatischen Geschichte von Sarah, die sich das Leben nehmen möchte.

Der Polizeiruf 110 "Widerfahrnis" wird am 4. Mai 2025 in der ARD ausgestrahlt.

Magdeburg. - Die neue Folge des "Polizeiruf 110" aus Magdeburg heißt "Widerfahrnis" und wird am 4. Mai 2025 um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt. Darin geht es um die dramatische Geschichte von Sarah (Mareike Sedl), die nicht mehr am Leben teilnehmen möchte.

Lesen Sie auch: "Polizeiruf 110": Pablo Grant (26✝) spielt in "Widerfahrnis" seine letzte Rolle

Was zuvor geschah: Wer ist Sarah im "Polizeiruf 110"?

Sarah redet kaum, scheint in ihrer eigenen Welt zu leben und in der Vergangenheit zu verharren. Früher wohnte sie in Magdeburg. Die alleinerziehende Berna (Rona Özkan) nimmt Sarah bei sich zu Hause auf, ihre kleine Tochter Aylin (Soraya Maria Efe) schließt sie sofort in ihr Herz.

Lesen Sie auch: „Der letzte Bissen“ - der erste Fall eines neuen Wien-Krimis

Sarah hilft Berna bei ihrem Putz-Job. Dabei begegnet sie dem Magdeburger Architekten René Tamm. Und das ändert für sie alles, denn sie kann ihn nicht vergessen.

Sarah (Mareike Sedl, rechts) wird von Aylin (Soraya Maria Efe, Mitte) und Berna (Rona Özkan, links) angesprochen. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

"Polizeiruf 110": Was passierte bei dem Unfall von Sarah?

Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) wird unterdessen zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ihr Kollege stellt bereits den Tod des weiblichen Opfers fest. Doch die Frau lebt noch. Sie kommt schwer verletzt und völlig unterkühlt ins Krankenhaus. Keiner weiß, wer diese Frau ist. Bekannt ist nämlich nur ihr Vorname: Sarah.

Im "Polizeiruf 110" wird wieder ermittelt. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Lesen Sie auch: Krimiserie feiert Jubiläum: So spannend wird die 500. "Soko Leipzig"-Folge

Berna, Sarahs Mitbewohnerin, kann auch nicht viel über sie sagen. Sarah tauchte ja erst vor Kurzem weder in Magdeburg auf. Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler) hält es nicht für nötig, dem mutmaßlichen Verkehrsdelikt weiter nachzugehen.

Kommissarin Doreen Brasch sucht nach der Identität von Sarah. Foto: MDR/filmpool fiction/Stefan Erhard

Doch Kommissarin Doreen Brasch lässt der Fall um die Unbekannte nicht los. War es vielleicht gar kein Unfall? Es muss einen Grund für Sarahs plötzliches Erscheinen in Magdeburg gegeben haben. Brasch ermittelt weiter. Die Spuren führen sie zu dem Magdeburger Architekten René Tamm (Stephan Kampwirth), denn von ihm hatte Sarah sehr viele Fotos auf dem Handy.

Auch interessant: Mit KI besser ermitteln? - Nord-„Tatort“ geht das Wagnis ein

Es steht fest, dass Sarah ihn gekannt hatte und ihn sogar stalkte. Doch Tamm bestreitet zunächst, die Frau überhaupt zu kennen. Seine Frau Emma (Martina Ebm) scheint auch keine Ahnung zu haben, wer Sarah ist. Doch es stellt sich schnell heraus, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gibt - eine sehr tragische sogar ...