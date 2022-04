Oster-Klassiker: Diese Filme bieten über die Feiertage beste Unterhaltung

Magdeburg/DUR/awe - Es gibt Filme, die untrennbar mit Ostern verbunden sind. Das Genre reicht dabei von der Komödie bis hin zum biblischen Historienfilm: Oster-Klassiker für die heimische Leinwand.

"Das Leben des Brian"

Die "Monty-Python"-Komödie "Das Leben des Brian" gilt als ein echter Oster-Klassiker und bezieht sich satirisch auf das Leben Jesu. Der Jude Brian wird zur selben Zeit wie Jesus in einem Stall in Bethlehem geboren und durch eine Verwechslung für den Messias gehalten. Auch Jahre später glauben seine Jünger ihm nicht, wenn er leugnet, der Messias zu sein. Weil er sich gegen die römischen Besatzer engagiert, findet er schließlich in einer Massenkreuzigung sein Ende. Die Satire ist bei Christen und Juden seit seinem Erscheinen im Jahr 1979 stark umstritten und sorgte in der Vergangenheit für Debatten über Meinungsfreiheit und Blasphemie. Der Filmsong "Always Look On The Bright Side Of Life" ist ein Popsong-Klassiker.

"Peter Hase"

"Peter Hase" erschien im Jahr 2018 und ist ein Film für die ganze Familie. Peter Hase und seine Geschwister "stibitzen" regelmäßig Gemüse aus dem Garten von Mr. McGregor. Dieser versucht die Familienbande mit Zäunen und Fallen daran zu hindern. Als McGregor stirbt und sein Neffe das Haus bezieht, verschlechtert sich das Leben von Peter Hase und seinen Freunden - doch die Hasenbande weiß sich zu helfen.

"Peter Hase" ist ein Spaß für die ganze Familie. Foto: IMAGO/Cinema Publishers Collection

"Die Hüter des Lichts"

In dem Animationsfilm "Die Hüter des Lichts" treffen die Kinderhelden wie Osterhase, Weihnachtsmann und Sandmann aufeinander und müssen als Gruppe die Welt vor dem Boogeyman retten, der durch Alpträume die Hoffnungen und Träume von Kindern zerstören will. Der Fantasy-Animationsfilm wurde von Kritikern gelobt und eignet sich als Familienfilm.

"Die Passion Christi"

Als "Die Passion Christi" im Jahr 2004 erschien, sorgte der biblische Historienfilm wegen seiner Brutalität für viel Aufsehen. Der Film von Regisseur Mel Gibson ist nur in den Sprachen Hebräisch, Aramäisch und Latein mit deutschen Untertiteln verfügbar und hält sich an die biblische Vorgabe des letzten Abendmahls.

"Ben Hur"

Das Historien-Epos "Ben Hur" läuft seit Jahrzenten im Oster-Fernsehprogramm, obwohl der Film mit dem Fest eigentlich nicht viel zu tun hat. Der 1959 erschienene Film schildert das Leben des fiktiven jüdischen Fürsten und Kaufmanns Judah Ben-Hur, der von Charlton Heston gespielt wird. Dieser lebt zu Beginn des 1. Jahrhunderts als Zeitgenosse Jesus' in Jerusalem und wird von dessen Kreuzigung Zeuge. Ben Hur erhielt elf Oscar-Auszeichnungen.

"Ben Hur" aus dem Jahr 1959 erhielt elf Oscars. Foto: IMAGO/Prod.DB

"Die Zehn Gebote"

Wie "Ben Hur" auch, ist der Film "Die Zehn Gebote" aus dem Jahr 1956 ein Oster-Klassiker. Auch Charlton Heston spielt wieder mit, verkörpert diesmal aber Moses. Eine ägyptische Prinzessin findet das Waisenkind Moses und nimmt es bei sich im Königshaus auf. Als Prinz verordnet Moses sklavenfreundliche Verordnungen, was dem ägyptischen Prinzen Ramses ein Dorn im Auge ist. Eine Intrige beginnt und Moses wird in die Wüste verbannt. Als keine Hoffnung besteht, ertönt auf dem Berg Sinai die Stimme Gottes. Diese befiehlt Moses das ägyptische Volk aus der Sklaverei zu befreien.

"Jesus Christ Superstar"

Das Filmmusical "Jesus Christ Superstar" ist eine Adaption der gleichnamigen Rock-Oper von Andrew Lloyd Webber. Der Film erzählt die letzten sieben Tage Jesu als Passionsgeschichte mit musikalischer Untermalung.