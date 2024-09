Sie zankte sich mit Giulia Siegel im Dschungel und ist bald wiederzusehen: Danni Büchner gibt in einer Doku-Soap Einblicke in ihr Familienleben.

Reality-Star Danni Büchner gibt in einer neuen Doku-Soap Einblicke in ihr Familienleben. Hier war sie 2021 bei „Big Brother“ zu sehen.

Berlin - Nach ihrem Auftritt im Sommer-Dschungelcamp von RTL gibt es bald mehr von Danni Büchner zu sehen. Der Reality-Star öffnet die Türen des eigenen Zuhauses. In der RTLzwei-Doku-Soap „Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen“ ist der Alltag der Fünffach-Mutter und ihrer Familie auf Mallorca zu sehen. Wer der 46-Jährigen auf Instagram folgt, konnte schon vor einiger Zeit sehen, dass es dort Dreharbeiten gab.

RTLzwei strahlt die Doku-Soap ab 25. September mittwochs um 21.15 Uhr aus, wie der Sender mitteilte. Es wird vier Folgen geben, die nach der Ausstrahlung auch auf der Streamingplattform RTL+ abrufbar sein sollen.

Zahlreiche Reality-Formate

Danni Büchner ist TV-Zuschauern aus zahlreichen Reality-Formaten bekannt. Mit ihrem Mann und Schlagersänger Jens Büchner, der 2018 starb, zeigte sie sich in der Vox-Auswanderer-Doku „Goodbye Deutschland“. Sie war schon bei „Promi Big Brother“, in der Show „Das große Promi-Büßen“ und im RTL-„Sommerhaus der Stars“.

Zuletzt war sie in der Sommerausgabe der Dschungel-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in Südafrika zu sehen und kam dort ziemlich weit. Außerdem hat sie gemeinsam mit ihrer Tochter Joelina am Format „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ (auf der Streamingplattform RTL+) teilgenommen.