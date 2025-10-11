Wo Sondengänger archäologische Schätze suchten, liegt am nächsten Tag ein Toter. Der neue Fall der „Friesland“-Reihe im ZDF gibt Einblick in ostfriesischen Aberglauben und Konflikte beim Torfabbau.

Leer - Plötzlich schlägt die Sonde von Yunus Özlügül (Yunus Cumartpay) aus, er findet eine massive, vergoldete Bronzescheibe im Dreck. Der Bruder der „Friesland“-Ermittlerin Süher Özlügül (Sophie Dal) wittert eine historische Sensation - die Himmelsscheibe, die seit Jahrhunderten verschollen ist. Das weckt auch das Interesse von Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus), dem Vorsitzenden des Heimatvereins.

Die archäologischen Ambitionen der beiden werden von einem Toten untergraben, der am nächsten Morgen im Schilf liegt: Fritz Groote, Besitzer eines Torfabbau-Unternehmens, wurde ermordet. So beginnt der neue Fall „Tief im Dreck“ der „Friesland“-Krimireihe, den das ZDF am Samstag (11. Oktober) um 20.15 Uhr ausstrahlt. In der Mediathek ist die Folge bereits jetzt zu sehen.

Bronzescheibe verschwindet plötzlich

In Ostfriesland gilt ein grausiger Aberglaube, wenn es um gefundene Schätze geht: Man spricht nicht darüber, weil sonst der Tod sich den Fund holt. Yunus Özlügül ist schockiert, als mit Auftauchen der Leiche auch die Bronzescheibe verschwunden ist. Ist der Mörder von Groote auch der Dieb der Bronzescheibe? Nicht nur das Denkmalamt Niedersachsen, sondern auch Yunus und der Chef des Heimatvereins wollen beweisen, wie historisch wertvoll die Scheibe ist.

Am Abend der archäologischen Entdeckung hatte Yunus Özlügül seinen Freund Henk Cassens, den Dorfpolizisten aus Leer, alarmiert. Der war aber beschäftigt und beginnt deshalb erst nach dem Fund der Leiche mit den Ermittlungen. Kollegin Süher Özlügül ist im Urlaub in der Türkei, der Dorfpolizist muss allein den Mordfall übernehmen. Da trifft es sich gut, dass ihr Bruder Yunus dem überforderten Cassens seine Hilfe anbietet.

Klimaschützer wollen Torfabbau stoppen

Das Ermittler-Team aus Cassens und Özlügül verfolgt neue Spuren und deckt Zusammenhänge auf. Ihre Ermittlungen führen sie zu den lokalen Klimaschützern, die den Torfabbau in Leer stoppen wollen. Auch die Witwe von Fritz Groote, Edda Groote (Julia Bremermann), gerät ins Visier des unverhofft gut funktionierenden Duos. Wollte sie sich an ihrem Ex-Mann für dessen Untreue rächen? Oder wird sie am Ende selbst bedroht?

Die Witwe entscheidet sich dafür, den Torfabbau einzustellen, ihre Motive bleiben zunächst unklar. Bald ist sie damit konfrontiert, dass ihr tot im Schilf entdeckter Ehemann pleite war. Warum ging Fritz Groote das Geld aus? Haben die Geldprobleme etwas mit dem Mord zu tun? Fragen über Fragen stellen sich Henk Cassens und Yunus Özlügül.

Kommissar Brockhorst ist befangen

Auch dem Chef von Henk Cassens bereitet der Fall Ärger. Dass es sich bei der Bronzescheibe um eine bahnbrechende archäologische Entdeckung handeln könnte, kommt für Kriminalhauptkommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) ungelegen. Er hat das Grundstück des Tatorts geerbt und möchte es schnellstmöglich loswerden. Er ist befangen, ermittelt aber weiter.

Am Ende kommen die Ermittler Henk Cassens und Yunus Özlügül dem Mörder auf die Schliche. In diesem Mordfall steckt so manches tief im Dreck, aber der Dorfpolizist und der Bruder der Kommissarin harmonieren als neues Team. Beide schürfen tief. Die Schatzsuche und Mördersuche im neuen „Friesland“-Krimi lässt sich mit ihren überraschenden Wendungen gut schauen.