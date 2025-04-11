In der "NDR Talk Show" wird es am Freitag, dem 31. Oktober, musikalisch. Die Moderatoren Bettina Tietjen und Steven Gätjen plaudern mit Sänger Michael Patrick Kelly, dem Dirigenten Omer Meir Wellber und weiteren Prominenten.

"NDR Talk Show": Diese Promis plaudern am Freitag über ihr Leben

Steven Gätjen und Bettina Tietjen sind am Freitag, dem 31. Oktober, die Gastgeber der "NDR Talk Show".

Hamburg. – Es wird musikalisch, sportlich und kulinarisch am Freitag, dem 31. Oktober, in der "NDR Talk Show". Ab 22 Uhr plaudern dieses Mal Bettina Tietjen und Steven Gätjen unter anderem mit Musiker Michael Patrick Kelly, Boxerin Dilar Kisikyol und Koch The Duc Ngo.

Michael Patrick Kelly zu Gast in der "NDR Talk Show"

Er war schon als Kind ein Star und Mädchenschwarm: Michael Patrick Kelly wurde in den 1990er Jahren unter seinem Spitznamen Paddy als Mitglied der Kelly Family weltweit bekannt.

Michael Patrick Kelly wurde in den 1990er Jahren als Mitglied der Kelly Family zu einem Weltstar. (Foto: Imago/Future Image)

Inzwischen steht er als Solokünstler auf der Bühne. In der "NDR Talk Show", verrät der Sender vorab, wird Kelly nicht nur über sein neues Album "traces" sprechen, sondern auch, wie viel Kraft er aus seinen persönlichen Erfahrungen zieht, aus den Höhen und Tiefen seines Lebens.

Dass er davon einige hatte, ist bekannt: Nach dem großen musikalischen Erfolg mit seiner Familie ging das einstige Mitglied der Kelly Family für Jahre ins Kloster, bevor sich "Paddy" wieder in die Öffentlichkeit traute.

Linda Zervakis im NDR über deutsches Bildungssystem

Den meisten dürfte Linda Zervakis noch als Moderatorin und Gesicht der "Tagesschau" in der ARD bekannt sein. Acht Jahre lang präsentierte die Hamburgerin dort das aktuelle Weltgeschehen.

Nach ihrem Wechsel zum Privatsender ProSieben war sie dann gemeinsam mit Matthias Opdenhövel in einem Infotainment-Format zu sehen.

Die Journalistin Linda Zervakis moderierte jahrelang die "Tagesschau" in der ARD. (Foto: Imago/APress)

Ihr neuestes Projekt sind jedoch zwei Reportagen, wie der NDR ankündigt. Für diese hat sich Zervakis mit den Themen Verteidigung und Bildung beschäftigt. Wie sie das deutsche Bildungssystem einschätzt und wie es ist, auf einem Schießstand zu stehen, wollen die Moderatoren der "NDR Talk Show" am Freitag von ihr wissen.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" am Freitag, 31. Oktober:

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.