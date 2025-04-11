"NDR Talk Show" aus Hamburg: Am Freitag, dem 24. Oktober 2025, haben sich Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt wieder einige interessante Gäste eingeladen.

Diese prominenten Gäste nehmen am Freitag in der "NDR Talk Show" Platz

Die "NDR Talk Show" wird am Freitag, dem 24. Oktober 2025, von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderiert.

Hamburg. – Am Freitag, dem 24. Oktober, begrüßen Barbara Schöneberger (51) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) im Hamburger Studio wieder interessante Gäste in der "NDR Talk Show".

Sarah Kuttner am Freitag zu Gast beim NDR

Seit ihren Anfängen bei "Viva" und "MTV" hat Sarah Kuttner (46) einige TV- und Radio-Formate moderiert, so zum Beispiel 2004 gemeinsam mit Jörg Pilawa den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest aus Istanbul oder später mit ihrem Vater Jürgen bei "Radio Eins" eine gemeinsame Sendung.

Sarah Kuttner ist am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast. (Foto: Imago/Chris Emil Janßen)

Ihren ersten Bestseller landete sie 2009 mit dem Buch "Mängelexemplar". Jetzt ist ihr Roman "Mama & Sam" erschienen. In dem Buch geht es darum, dass eine Tochter herausfindet, wie ihre kürzlich verstorbene Mutter online auf einen Liebesschwindler hereingefallen ist, so der "NDR".

Was Kuttner selbst über sogenanntes Love Scamming denkt und warum sie nun ausgebildete Hundetrainerin ist, erzählt sie am 24. Oktober in der "NDR Talk Show".

Florian David Fitz zu Gast in der "NDR Talk Show"

Florian David Fitz (50) schaffte vor mehr als 15 Jahren seinen Durchbruch als Schauspieler – mit der Rolle des Dr. Marc Meier in der RTL-Serie "Doctor's Diary".

Florian David Fitz spricht in der "NDR Talk Show" am Freitag über seinen neuen Film. (Foto: Imago/Future Image)

Seitdem hat sich Fitz in diesem Berufsfeld etabliert, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Drehbuchautor und Regisseur.

Der zweifache Vater spricht in der "NDR Talk Show" über seinen neuen Kinofilm "No Hit Wonder". Die Tragikomödie handelt von einem Sänger, der nach einem Suizidversuch in einer geschlossenen Anstalt andere durch seinen Gesang glücklich machen soll.

Das sind die Gäste der "NDR Talk Show" heute, am Freitag, 24. Oktober 2025:

Sarah Kuttner – Moderatorin und Autorin

Moderatorin und Autorin Florian David Fitz – Schauspieler

Schauspieler Andreas Deja – Disney-Zeichner

Disney-Zeichner Heike Drechsler – Olympia-Gewinnerin

Olympia-Gewinnerin Kornelia Jürgens und Jasmin Eilers – Drachenboot-Paddlerinnen

und Drachenboot-Paddlerinnen Ulrich Wickert – Journalist und Autor

Journalist und Autor Matthias Matschke – Schauspieler

Die "NDR Talk Show" gibt es bereits seit 1979. Das Konzept ist einfach: Die Gäste sollen im Mittelpunkt stehen und ihre Geschichte erzählen.