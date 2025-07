"My Style Rocks" auf Sport1 Kandidatin ist geschockt - Harald Glööckler provoziert mit Softporno-Film-Vergleich

Mit einer Schubkarre voller Stroh düste "My Style Rocks"-Kandidatin Anna über die Bühne der Modeshow. Juror Harald Glööckler fand das gar nicht passend.

"My Style Rocks" auf Sport1

"My Style Rocks": Harald Glööckler vergleicht den Auftritt einer Kandidatin mit einem Softporno.

Istanbul (Türkei). – Harte Kritik von Juror Harald Glööckler (60) musste Kandidatin Anna (35) in Folge 98 von "My Style Rocks" einstecken. Bereits in der Vergangenheit verglich der Modedesigner das Outfit einer Kandidatin mit einer Prostituierten.

Outfit der "My Style Rocks"-Kandidatin mit Softporno verglichen

"Als du hier mit dem Schubkarren durchgefahren bist, dachte ich, ich sitz' vorm Fernseher und sehe den Film 'Frau Wirtin hat auch schöne Töchter'. Also es hat was von einem Softporno", äußert sich Glööckler zum Auftritt der 35-Jährigen.

Sandra Bauknecht (50), die zuvor ebenfalls schon hart mit Anna ins Gericht gegangen war, stimmt ihm zu – sie habe es nur nicht so sagen wollen.

Mit Cowboy-Stiefeln und kurzen Dirndl präsentierte sich Modebloggerin Anna in der Show "My Style Rocks". (Screenshot: Youtube/My Style Rocks Germany)

Die 35-jährige Anna schlägt empört die Hand vor den Mund, doch Glööckler bekräftigt seine Aussage: "Doch, doch, hat es, hat es!" Anschließend kritisierte er die Proportionen des "Kostüms" und empfand das Outfit als "grotesk".

"Und das ist auch kein Dirndl, da würde ich sagen gut", fügte er an. Zudem habe er "genug Rüschen" an der Kandidatin gesehen. Sie sehe darin aus wie ein Baiser. Er könne das komplette Outfit nicht einordnen. "Das hat mit Mode nichts zu tun", so der 60-Jährige.

Modedesigner Harald Glööckler vergibt nur einen Punkt

"Du musst aufhören mit deinen Konditorei-Outfits", schließt er seine Kritik und vergibt einen Punkt. Auch für Natascha Ochsenknecht (60) wirkt das Outfit wie eine Verkleidung: "Das bist nicht du." Die Jurorin hätte die Kandidatin lieber in einem richtigen Dirndl gesehen. Auch von ihr gibt es nur einen Punkt.

Kein guter Tag für Anna. Mit den zwei Punkten von Bauknecht und den Bewertungen der Konkurrentinnen kommt sie insgesamt auf 8,1 von 15 möglichen Punkten – die zweitschlechteste Bewertung.

"My Style Rocks Germany" läuft montags bis freitags ab 17 Uhr und sonntags ab 17.30 Uhr bei Sport1. Auf YouTube sind die Folgen anschließend abrufbar.