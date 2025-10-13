Mehr als 30 Jahre ist Schlagersängerin Michelle bereits im Geschäft. In der Talkshow "Kölner Treff" sprach sie nun über die Höhen und Tiefen der Szene.

"Dankbar für jeden Arsch, der mir begegnet ist": Sängerin Michelle rechnet mit Schlagerszene ab

Schlagersängerin Michelle in der Talkshow "Kölner Treff": Mit Moderatorin Susan Link sprach die Sängerin über ihr kommendes Karriereende.

Köln. – Im kommenden Jahr geht Schlagersängerin Michelle auf große Abschiedstour. In der Talkshow "Kölner Treff" hat die Sängerin nun mit Moderatorin Susan Link über das Ende ihrer Karriere gesprochen.

Lesen Sie auch: Traumhochzeit verschoben! Schlagerkönigin Michelle legt Heirat mit Eric Philippi auf Eis

Michelle: Karriereende nicht schwergefallen

Die Entscheidung, ihre Musikkarriere nach 33 Jahren zu beenden, sei ihr nicht schwergefallen. Bereits in den vergangenen zehn Jahre habe sie die Idee verfolgt. Sie wünsche sich mehr zu Hause zu sein, weniger zu reisen und im Rampenlicht zu stehen.

Trotzdem ist sie für die letzten Jahrzehnte auch dankbar: "Das war einfach eine wunder-, wunderschöne Reise und ich möchte gar keinen Tag missen", so die "Wer Liebe lebt"-Interpretin.

Auch interessant: Michelle: Habe meine Gesundheit oft vernachlässigt

Für Michelle ist dies jedoch kein Widerspruch zu früheren Aussagen: "Egal, was dir im Leben passiert, es ist alles dein Weg. Und es ist dazu da, damit du daraus lernst." Die Sängerin hatte die Schlagerszene einst als Haifischbecken ohne Rettungsringe bezeichnet.

Michelle ist dankbar für Höhen und Tiefen

Die Höhen und Tiefen, die sie in der Vergangenheit erlebt hat, würden dazugehören: "Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für alles und für jeden Arsch, der mir in dieser Branche auch begegnet ist." Nur deswegen sei sie der Mensch, der sie heute ist.

Lesen Sie auch: Schlager Radio ehrt Sängerin Michelle für Lebenswerk

"Ich nenne diese Menschen immer 'Arschengel'", erklärt Michelle. Jeder Mensch, der einem begegne und einem etwas antue, habe ihrer Meinung nach auch eine Aufgabe.