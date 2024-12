Köln - Stefan Raab, Barbara Schöneberger - und eine singende Qualle: Am Samstagabend (21. Dezember, 20.15 Uhr) haben Entertainment-Liebhaber im Fernsehen die Qual der Wahl. Die großen Sender zeigen gleich mehrere Sendungen, die von Interesse sein dürften, wenn man glänzende Show-Böden und charmierende Moderatoren mag. Unter anderem tritt der ins TV zurückgekehrte Stefan Raab - nun bei RTL - gegen seinen einstigen Haussender ProSieben an. Und „gegen irgendson Schnulli“.

Der Reihe nach: Bei ProSieben ist das Finale der Kostüm-Show „The Masked Singer“ angekündigt. Traditionell werden in der letzten Folge jeder Staffel viele Prominente enthüllt, die in den vergangenen Wochen mehr oder minder unerkannt unter großen Kostümen auf der Bühne gesungen haben. Ganz am Ende nimmt die Siegerin oder der Sieger dann die letzte Maske ab. Mit dabei ist zum Beispiel noch eine große Qualle, ein Panda und ein Pirat. Als heißer Tipp für die Qualle, eine der Favoritinnen, gilt Ex-Monrose-Sängerin Mandy Capristo.

Bei RTL ist parallel die erste neue Samstagabend-Show mit Stefan Raab zu beobachten. Das Format trägt den Titel „Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli“. Raab soll darin ein „Dreamteam“ (Quelle: RTL) mit Michael „Bully“ Herbig („LOL“) bilden. „Sie treten gegen den Kandidaten an, der es zu Anfang der Show schafft, drei andere Mitbewerber zu besiegen“, heißt es in der Ankündigung. Raabs alter Kompagnon Elton fungiert als Spielleiter, Kommentator ist Frank Buschmann. Der Versuchsaufbau erinnert auf dem Papier sehr an Raabs altes Format „Schlag den Raab“.

Raab hatte sich 2015 weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Seit Mitte September ist er aber zurück auf den Bildschirmen. Der Entertainer moderiert nun wieder eine wöchentliche Sendung, die beim Streamingdienst RTL+ läuft. Das „Schnulli“-Format markiert den nächsten Schritt der Raab-Rückkehr: Eine Spielshow im klassischen RTL-Programm.

Im Ersten wiederum wird Barbara Schöneberger mit einer Weihnachtsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ zu sehen sein. Der Sender verspricht „jede Menge neue Spaßfilme mit der versteckten Kamera“ und prominente Gäste wie die Schlagersängerin Kerstin Ott.

Wer von allem etwas mitbekommen will, muss wohl mit hoher Frequenz zappen - eine Kulturtechnik, die in Zeiten des Streamings ausgestorben schien.