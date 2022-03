Netflix-Erfolgsserie Überfall auf Lupin-Crew: Sieben von 20 Verdächtige nach spektulärem Angriff festgenommen

Omar Sy spielt in der Netflix-Produktion "Lupin" den Meisterdieb Assane Diop - und wurde selbst Opfer eines Angriffs. Ende Februar hatten etwa 20 Vermummte das Team um Schauspieler Omar Sy in Nanterre mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Bei der Attacke in dem Vorort von Paris wurde Material im Wert von fast 300.000 Euro erbeutet.