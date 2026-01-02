Lulu Lewe ist die kleine Schwester von Sängerin Sarah Connor und Influencerin Anna-Maria Ferchichi. Nun ist sie an Neujahr Mutter geworden.

Berlin - Sängerin Lulu Lewe ist Mutter geworden. Die 33 Jahre alte Schwester von Popstar Sarah Connor (45) und Influencerin Anna-Maria Ferchichi (44) postete auf Instagram Fotos mit ihrem Nachwuchs im Krankenhaus-Bett und schrieb dazu: „Schöner hätten wir 2026 nicht beginnen können.“

Der Sohn trägt demnach den Namen Lounis Noé Lewe und kam Neujahr zur Welt: „Ich wusste: Wenn er nach seinen Eltern kommt und das Feiern liebt, dann kommt er an Silvester oder Neujahr.“ Lewe war 2024 in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ zu sehen.

Tanten heißen ihren Neffen willkommen

Sarah Connor teilte die Baby-Neuigkeiten in ihren Instagram-Stories: „Willkommen in der Großfamilie Lounis“ schrieb sie dort und stellte mehrere Herz-Emojis dazu. Und auch Tante Anna-Maria Ferchichi hieß den Nachwuchs willkommen.