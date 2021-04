Luca auf der Jagd nach Topmodel-Jobs

Germanys next Topmodel geht in die heiße Phase: Und endlich lässt Heidi Klum ihre GNTM-Top-10 auf die echte Modelwelt los. Es gibt Castings und Jobs zu vergeben. Kann Luca Vanak aus Bobbau bei Bitterfeld-Wolfen einen davon abstauben?

Berlin – Heidi Klum sucht weiterhin Germanys next Topmodel 2021: Und mit Luca Vanak ist noch eine Kandidatin aus Sachsen-Anhalt mit dabei. Und für die Bobbauerin und ihre neun Kontrahentinnen scheint die Model-Grundausbildung endlich abgeschlossen – es geht raus zu Castings.

Gleich fünf Jobs sind in dieser zwölften Folge zu vergeben. Und damit ihre „Meedchen“ bei den Castings eine gute Figur machen, werden sie von GNTM-Langzeitjuror Thomas Hayo vorbereitet.

GNTM 2021: Keine Casting-Angebote für Luca

Für Luca gibt es nach dem „Teaching“ aber keinen Grund zur Freude: Denn sie ist zu keinem der Castings eingeladen worden. Während acht Kandidatinnen also vor Kunden um Aufträge kämpfen bleibt sie mit einer weiteren Teilnehmerin alleine zurück.

Erst bei Designer Kilian Kerner darf auch Luca mitmischen, hier dürfen sich nämlich alle Kandidatinnen vorstellen – und werden insgeheim von Heidi Klum und Thomas Hayo beobachtet. Luca schlägt sich allerdings nur mäßig. „Sehr kindlich, sehr süß“, urteilt GNTM-Veteran Thomas Hayo. „Da kannst du dir nicht so viel drauf einbilden heute, dass du eingeladen bist, weil es sind ja alle eingeladen“, mäkelt der Auftraggeber selbst. Den Laufsteg-Job bekommt jedenfalls wieder eine andere.

Für Luca ist Folge 12 also eher zum Vergessen: Doch trotzdem schafft es die 19-Jährige am Ende in die nächste Runde. Ob sie in der kommenden Woche zeigen kann, dass sie weniger schüchtern agieren kann? Das zeigt Pro7 am 29. April ab 20.15 Uhr. (mz/slo)