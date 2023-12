Von der beliebten Comedyshow "LOL: Last One Laughing" gibt es mittlerweile vier Staffeln auf Amazon Prime Video. Die fünfte Staffel soll Ostern 2024 erscheinen. Damit die Fans nicht zu lange warten müssen, kündete Moderator Bully Herbig ein Weihnachtsspecial an. Jetzt gibt es den ersten Trailer zur XMAS-Sendung. Welche Kandidaten dabei sind und wann es losgeht.

"LOL: Last One Laughing"-XMAS Special: Erster Trailer ist da

Komikerin Anke Engelke war bei den ersten drei "Last One Laughing"-Staffeln mit Moderator Bully Herbig dabei. Bei der vierten Staffel hatte sie gemeinsam mit Bastian Pastewka einen Gastauftritt.

Magdeburg/DUR - "LOL: Last One Laughing" ist früher zurück als gedacht. Die fünfte Staffel der beliebten Comedyshow mit Moderator Michael "Bully" Herbig erscheint zwar erst Ostern 2024 auf Amazon Prime Video. Die lange Wartezeit soll den Fans nun jedoch erleichtert werden: Bully Herbig kündigte bereits im September auf dem Instagram-Kanal von Prime Video ein "LOL"-Weihnachtsspecial an.

Dort wurde auch bereits verkündet, welche Kandidaten an der Spezialausgabe teilnehmen werden. Mit Comedians wie Anke Engelke, Bastian Pastewka und Carolin Kebekus können sich Fans auf altbekannte Gesichter der Show freuen.

Trailer von "LOL: Last One Laughing" veröffentlicht - Wann erscheint das XMAS Special auf Prime Video?

Nun wurde der erste Trailer zur XMAS-Ausgabe auf Instagram veröffentlicht. Darin sind viele witzige Highlights des Weihnachtsspecials zu sehen. Bei lustigen Auftritten von Teddy Teclebrhan, Carolin Kebekus und Co. beobachtet Bully Herbig im Weihnachtspullover ganz genau, bei welchem Comedian sich die Mundwinkel ungewollt nach oben ziehen.

Zu dem Video auf Instagram schreibt Bully: "Hab ein Geschenk für euch: Der Trailer ist da. Das LOL: Last One Laughing - XMAS Special, ab 22. Dezember nur bei Prime Video anschauen!"

Damit verrät der Moderator auch gleich den Starttermin des Weihnachtsspecials. Demnach kann man die XMAS-Sondersendung ab 22. Dezember 2023 auf Amazon Prime Video streamen.

Fans der Sendung freuen sich unter dem Trailer auf Instagram. Kommentare wie "Yes wie cool, ich freue mich sehr drauf" und "Ich glaube, dieses Weihnachtsfest werden wir alle nicht überleben.. Wir werden platzen vor lachen!" sind dort zu lesen.

Bully Herbig kündigt "LOL"-Weihnachtsspecial auf Instagram an

"Eine Nachricht von eurem Weihnachts-Bully" gab es bereits im September diesen Jahres in Video-Form auf dem Instagram-Kanal von Prime Video. Darin zu sehen: Bully Herbig, gekleidet in einen "LOL"-Weihnachtspullover in festlicher Kulisse.

Ganz im Stil des beliebten Weihnachtsklassikers "Tatsächlich... Liebe" hält er dabei beschriftete Plakate hoch, die nach und nach die Frohe Botschaft enthüllen: "Ich weiß, ihr vermisst 'LOL: Last One Laughing'. Deshalb machen wir dieses Jahr etwas Besonderes... nämlich... ein 'LOL-Weihnachts-Special.". Wer dabei ist, verriet er in seiner ersten Botschaft noch nicht. Der Moderator versprach jedoch: "Gespoilert wird bald. Wir sehen uns an Weihnachten."

Bully Herbig verrät Kandidaten des "LOL: Last One Laughing"-Weihnachtsspecials

Eine Woche später war es auch schon soweit. Mit einem neuen Video meldete sich Bully auf Instagram zurück. Darin zu sehen: Die Kandidaten des "Last One Laughing"-Weihnachtsspecials.

In dem Video befindet sich der Moderator mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem weihnachtlich geschmückten Raum. Demnach werden Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Hunziker und Rick Kavanian an der Comedyshow teilnehmen. Damit sind ausschließlich Kandidaten dabei, die schon einmal bei LOL zu sehen waren.

Die Fans der Sendung brachten bereits im September unter dem Instagram-Post ihre Freude zum Ausdruck. Kommentare wie "Das wird so gut werden" und "Herrlich. Freue ich mich darauf. Fehlt nur noch der Bulli Pulli. Es wird ein Fest" sind dort zu lesen.

Das Konzept von"LOL: Last One Laughing"

Bei LOL verbringen die Kandidaten mehrere Stunden gemeinsam in einem Raum. Einzige Aufgabe: Nicht lachen. Wer sich zweimal ein Lachen, Grinsen oder auch Schmunzeln nicht verkneifen kann, ist raus.

Und natürlich versucht jeder Teilnehmer seine Konkurrenten herauszuwerfen. Hinzu kommen Überraschungsgäste, die ebenfalls für Lacher sorgen sollen.