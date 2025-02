Los Angeles - US-Schauspielerin Lauren Graham wundert sich über manche Fans ihrer Kultserie „Gilmore Girls“. „Es kann manchmal seltsam sein, denn auf der einen Seite fangen einige Leute an zu sagen: "Du hast mich großgezogen"“, erzählte die 57-Jährige, die vielen in der Rolle als alleinerziehende Mutter Lorelai Gilmore bekannt ist, in der „Tonight Show“ von Jimmy Fallon. Sie denke sich dann: „Ich hoffe, es sind noch andere Erwachsene beteiligt“, sagte Graham.

Andere Fans der Serie erzählten ihr wiederum, dass sie „Gilmore Girls“ einschalten, aber dann nicht weiter beachten würden. Es hieße dann: „Ich habe die Sendung im Hintergrund laufen, sie bringt meinen Hund zum Einschlafen, wir hören sie gar nicht mehr, sie ist nur noch Hintergrundmusik“, so Graham.

„Gilmore Girls“ lief im Jahr 2000 in den USA an und gilt bei vielen noch 20 Jahre später als beliebte Wohlfühl-Serie. Neben Graham spielte darin Alexis Bledel Lorelais jugendliche Tochter Rory.