Zum kürzesten Tag des Jahres wird Deutschland zur Kinoleinwand: Beim Kurzfilmtag laufen bis zum 21. Dezember Kurzfilme in Kinos, Bibliotheken - aber auch in einem Schloss oder Bettengeschäft.

Der Kurzfilmtag ist Deutschlands größter Aktionstag rund um den kurzen Film und findet bereits zum 14. Mal statt. (Symbolbild)

Berlin - Rund um den kürzesten Tag des Jahres heißt es in Hunderten Orten in ganz Deutschland wieder „Film ab“ - und zwar für Kurzfilme. Beim Kurzfilmtag können Menschen an zahlreichen Orten quer durch Deutschland gemeinsam kurze Filme anschauen.

Die Veranstaltungen finden bundesweit bis zum 21. Dezember statt. Zahlreiche Kinos bieten Programme an. Aber auch andere Orte wie ein Bettengeschäft, ein Schloss, Bibliotheken, Jugend- oder Seniorentreffs sind unter den Veranstaltern.

Mehr als 500 Veranstaltungen

Das Programm reicht von Animationsfilmen über Kinderfilmklassiker bis zu Geschichten über Familien oder Geschlechterrollen. Es gibt zum Beispiel auch ein Programm, in dem preisgekrönte Kurzgeschichten gezeigt werden. Eine nach Bundesländern gestaffelte Übersicht finden Interessierte unter „https://kurzfilmtag.com/veranstaltungsorte.html“.

Der Kurzfilmtag ist laut Veranstaltern Deutschlands größter Aktionstag rund um den kurzen Film und findet bereits zum 14. Mal statt. Mehr als 500 Veranstaltungen sind angekündigt. Der kürzeste Tag des Jahres fällt meist auf den 21. Dezember.