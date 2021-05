Krimiwiederholung vor König Fußball

Sechseinhalb Millionen schauten am Samstagabend eine alte Folge der ZDF-Reihe „Wilsberg“. Der Krimi war somit gefragter als der DFB-Pokal.

Berlin

König Fußball schon wieder von einem Krimi entthront: Der drei Jahre alte ZDF-Krimi „Wilsberg: Die Nadel im Müllhaufen“ hat bei seiner Wiederholung am Samstagabend sogar den DFB-Pokal geschlagen und praktisch genauso viele Zuschauer wie bei seiner Premiere im September 2018 geholt.

Im Schnitt 6,56 Millionen schalteten den Münster-Krimi mit Leonard Lansink ein, was 20,9 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr entsprach. Privatdetektiv Wilsberg ermittelt in dem Film nach einem Leichenfund im Müll. Geht es um dreckige Entsorgungsdeals oder steckt hinter dem Mord gar die Mafia?

Das DFB-Pokalspiel Borussia Dortmund-Holstein Kiel (5:0) verfolgten ab 20.30 Uhr im Ersten 5,61 Millionen (18,0 Prozent). Das erste DFB-Halbfinale am Freitag war ebenfalls einem ZDF-Krimi unterlegen.

Die Sci-Fi-Komödie „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ bei ProSieben erreichte 1,90 Millionen ab 20.15 Uhr (6,3 Prozent), die RTL-Rankingshow „Die größten Fernsehmomente der Welt“ 1,60 Millionen (5,9 Prozent), die Animationskomödie „Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub“ bei Sat.1 durchschnittlich 1,45 Millionen (4,7 Prozent) und die Komödie „Wenn Liebe so einfach wäre“ mit Meryl Streep bei Vox 1,07 Millionen (3,5 Prozent).

Dahinter lagen Kabel eins mit der Actionkomödie „Miami Cops“ mit Bud Spencer und Terence Hill von 1985 (0,88 Millionen/2,8 Prozent), ZDFneo mit Roland Emmerichs Katastrophenspektakel „2012“ aus dem jahr 2009 (0,88 Millionen/2,9 Prozent bei leicht längerer Dauer als Spencer/Hill) sowie die vierstündige RTLzwei-Doku „Pop Giganten“ (0,69 Millionen/2,6 Prozent).