Die britische Rock-Ikone will in diesem Sommer noch einmal auf die Bühne zurückkehren. Um das Konzert in Birmingham soll es auch in einer neuen Dokumentation über die Rocklegende gehen.

Berlin - Die gesundheitlich angeschlagene britische Rock-Ikone Ozzy Osbourne arbeitet an einer Dokumentation für den Streaming-Anbieter Paramount+. In dem Film soll es um die Gesundheit des 76-Jährigen gehen, aber auch die Vorbereitungen für sein Abschiedskonzert in seiner Heimatstadt Birmingham, wie es in einer Ankündigung hieß.

Die Dreharbeiten begannen demnach bereits 2022, noch in diesem Jahr soll der Film erscheinen. Der Titel der Dokumentation lautet: „No Escape From Now“ (deutsch in etwa: „Kein Entkommen vor dem Jetzt“).

Der Rockmusiker wurde in der Ankündigung zitiert: „Die vergangenen sechs Jahre gehörten zu den schlimmsten Zeiten, die ich je durchgemacht habe. Es gab Momente, in denen ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen“, erklärte Osbourne.

Osbourne will sich mit letztem Konzert bei Fans bedanken

Der 76-Jährige will am 5. Juli mit der Originalbesetzung seiner Band Black Sabbath im Villa Park von Birmingham auftreten. Zu dem Comeback-Konzert sagte er in der Ankündigung seines Films: „Meine Fans haben mich so viele Jahre lang unterstützt, und ich möchte mich wirklich bei ihnen bedanken und mich gebührend von ihnen verabschieden. Darum geht es bei der Show.“

Osbourne und Bassist Geezer Butler stammen beide aus Birmingham, wo Black Sabbath 1968 gegründet wurde. Sie gilt als eine der einflussreichsten Heavy-Metal-Bands. 2017 spielten Black Sabbath in der Stadt ihre letzten Konzerte.

Seine eigene Abschiedstournee hatte Osbourne, der mit seiner Familie durch die Reality-Serie „The Osbournes“ zusätzliche Bekanntheit erlangt hatte, 2023 abbrechen müssen. 2020 hat der Sänger eine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht.