In mehr als 100 Sendungen war Christian Rach als Juror bei „Grill den Henssler“ zu sehen. Nun zieht der Fernsehkoch einen Schlussstrich. Erst kürzlich verabschiedete sich ein anderes Jury-Mitglied.

Berlin - Fernsehkoch Christian Rach verlässt die Jury der Vox-Kochsendung „Grill den Henssler“. Das kündigt Rach im Staffelfinale des Sommer-Specials am Sonntagabend an, die schon jetzt beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist.

„Ich steige hier aus jetzt“, sagt der TV-Koch gegen Ende der Show. Rach war durch die TV-Sendung „Rach, der Restauranttester“ deutschlandweit bekanntgeworden. In der Show bedankte sich der 68-Jährige beim Publikum, bei der Jury und den Menschen vor und hinter der Kamera.

Auch Reiner Calmund verkündete Jury-Aus

Rach hat laut Moderatorin Laura Wontorra 103 Sendungen als Juror absolviert. „Mir fällt es sehr schwer, dich gehen zu lassen. Ich finde dich immer so auf den Punkt“, sagt sie. Er sei eine Bereicherung gewesen. Wer seinen Juryposten übernimmt, war zunächst nicht bekannt.

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Ex-Fußball-Manager Reiner Calmund als Juror bei „Grill den Henssler“ verabschiedet. In der Sendung treten Prominente in einem Koch-Wettkampf gegen Fernsehkoch Steffen Henssler an. In der letzten Sommer-Special-Ausgabe an diesem Sonntag (20.15 Uhr) sind Tim Bendzko, Panagiota Petridou und Stefano Zarrella mit dabei.