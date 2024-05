Bei der Vergabe der César-Filmpreise sprach sie im Februar über sexuelle Gewalt und Missbrauch in der französischen Filmindustrie. Sie löste damit in Frankreich eine neue MeToo-Welle aus.

Judith Godrèche zeigt Film über sexuelle Gewalt in Cannes

Cannes - Die Französin Judith Godrèche zeigt in Cannes einen Kurzfilm über sexuelle Gewalt. Das gab die Pressestelle des Filmfestivals bekannt. Die Schauspielerin und Regisseurin hat Anklage gegen zwei bekannte Regisseure wegen Missbrauchs erhoben. Bei der Vergabe der César-Filmpreise sprach sie im Februar über sexuelle Gewalt in der französischen Filmindustrie. Sie löste damit in Frankreich eine neue MeToo-Welle aus.

Der Film „Moi aussi“ erzähle die Geschichten von Menschen, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind. Er wird bei der Eröffnungsfeier der Sektion „Un Certain Regard“ am 15. Mai bei freiem Eintritt gezeigt.

Die 52-Jährige sagte, nach ihrer Rede im Februar hätten sich zahlreiche Betroffene bei ihr gemeldet. Deren persönliche Berichte habe sie für den Film in „eine intime Audio- und visuelle Landschaft“ verpackt, schrieb das Festival, etwa 1000 Leute seien beteiligt gewesen.

Nach Bekanntwerden zahlreicher Vorwürfe sexueller Übergriffe in der französischen Filmbranche hat Frankreichs Nationalversammlung kürzlich eine Untersuchungskommission zur Lage Minderjähriger in bestimmten Kulturbereichen geschaffen. Auch hierfür hatte Godrèche die Anregung gegeben.