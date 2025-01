Auch Hollywoodstars und ihre Fans sind vor Betrügern im Internet nicht sicher. Nun hat es Johnny Depp getroffen - er wendet sich auf seinen Social-Media-Kanälen an seine Follower.

Fabrizio Corradetti/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Los Angeles - „Fluch der Karibik“-Star Johnny Depp warnt seine Fans vor Online-Betrügern, die sich als er selbst oder als sein Team ausgeben. „Künstliche Intelligenz kann mein Gesicht und meine Stimme imitieren. Betrüger können genauso aussehen und klingen wie ich“, heißt es in einem Post auf den Social-Media-Profilen des 61-Jährigen. Die Betrüger arbeiteten mit gefälschten Social-Media- und E-Mails-Accounts.

„Wir arbeiten an der Bekämpfung dieser illegalen Machenschaften“, schrieb Depp. Zum Schutz seiner Fans listete der Schauspieler seine echten Social-Media-Profile auf. Auch weist er darauf hin, dass weder er noch sein Team um Geld oder persönlichen Daten bitten würden. Er biete auch keine bezahlten Treffen oder Anrufe an und schreibe seinen Fans nicht persönlich via Messenger-Diensten.