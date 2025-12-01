Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koç trennten sich öffentlichkeitswirksam - jetzt wollen sie mit Töchterchen Snow als Patchwork-Familie funktionieren. Das zeigt eine neue Reality-Doku. Klappt das?

Berlin - Eine nicht bezahlte Hotelrechnung, eine Tour durch deutsche Gefängnisse und ein Prozess in Österreich: Für Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht endet ein turbulentes Jahr. Schnell wurde das Ganze auch im Reality-TV durchgekaut - zum Beispiel bei der Familien-Doku „Diese Ochsenknechts“ oder „Promi Big Brother“.

Nun ist Ochsenknecht (33) wieder in einer Reality-Sendung zu sehen - dieses Mal gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koç (32). In der vierteiligen Doku-Serie „Yeliz & Jimi - We Are Family?!“ bei Sky und Wow geben sie Einblicke in den herausfordernden Alltag mit dem gemeinsamen Töchterchen Snow (4).

Ochsenknecht: „Ich hab' Kacke gebaut und werde mich dem stellen“

Die ersten beiden Folgen erscheinen jetzt am Dienstag (auf Abruf bei Wow und abends Ausstrahlung bei Sky One ab 20.15 Uhr). Am 9. Dezember kommt die zweite Doppelfolge.

Ochsenknecht und Koç, die aus Hannover kommt, waren vor einigen Jahren zusammen, sie trennten sich 2021 schlagzeilenreich noch während der Schwangerschaft. Danach herrschte lange Funkstille.

An einer Stelle sagt Koç: „Jimi war dreieinhalb Jahre gar kein Vater“, es sei jetzt seine „letzte Chance“ und er habe ein „Leben wie ein Rockstar“ geführt. Und der 33-Jährige? Er gibt sich geläutert: „Ich hab' Kacke gebaut und werde mich dem stellen.“

Mittlerweile scheinen die Wogen geglättet zu sein, das Ex-Paar will als Patchwork-Familie funktionieren. Ein Tiefpunkt: Die Festnahme des Schauspielers im Sommer, als er wegen einer nicht bezahlten Hotelrechnung in Höhe von 14.000 Euro über mehrere Stationen nach Österreich ausgeliefert worden war. Dort wurde das Verfahren gegen ihn gegen eine Geldbuße von 18.000 Euro eingestellt.

„Wir funktionieren mittlerweile sehr gut zusammen“

Die erste Folge der Reality-Serie greift das Thema natürlich auf. In einer Szene - eine Woche nach seiner Haftentlassung - will Ochsenkecht im Auto mit seiner Tochter telefonieren, doch sie schläft. Er sagt, er habe sie mehr als einen Monat nicht gesehen.

In anderen Momenten sieht man die Familie, wie sie etwa den Geburtstag von Koçs Mutter feiern oder zusammen spielen. Auf die Frage, wie sich das Familienleben jetzt anfühle, sagen beide der Deutschen Presse-Agentur: „Es ist natürlich immer viel los, aber es ist sehr schön und wir funktionieren mittlerweile einfach sehr gut zusammen.“

Ochsenknechts Tipp: „Immer auf die Frau hören“

Ochsenknecht findet, er sei schon in die Vaterrolle hineingewachsen, fertig sei er aber noch nicht. „Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Dazu gehört nicht nur, sich um Snow zu kümmern, sondern Yeliz in jeglicher Hinsicht zu entlasten.“

Als Tipp, wie man als Patchwork-Familie wieder zusammenfinden könne, solle man immer zum Wohl des Kindes handeln, sagt das Ex-Paar. „Und immer auf die Frau hören“, fügt Ochsenknecht hinzu.