In fast 200 „Um Himmels Willen“-Folgen war Star Janina Hartwig ein Publikumsliebling. Jetzt ist sie Gaststar in der Krimiserie „Watzmann ermittelt“. Und hat ein blumiges Andenken an die Dreharbeiten.

Berlin - „Um Himmels Willen“-Star Janina Hartwig kann sich mit 63 Jahren durchaus einen Neustart als langjährige Seriendarstellerin vorstellen. „Natürlich. Ich hab‘s gerne, wenn die Leute mir sagen: Ihre Arbeit gefällt mir gut. Ich würde so eine durchgehende Serienrolle sofort wieder annehmen“, sagte sie in einem PR-Interview. Die Schauspielerin ist an diesem Mittwoch um 18.50 Uhr als Gaststar in der ARD-Vorabendserie „Watzmann ermittelt“ zu sehen.

„Es war ein unfassbar nettes Team“, erinnert sich Hartwig an die Dreharbeiten. „Die Schauspielkolleginnen und Kollegen waren sehr einnehmend. Ich kenn' das ja von "Um Himmels willen", wenn Leute nur ein, zwei, drei Drehtage ans Set kommen. Manche sind dann sehr aufgeregt. Unter uns Schauspielern gibt es aber einen Leitspruch: Man ist als Schauspieler immer nur so gut wie der andere.“

Hartwig hat sich auch ein Andenken vom Drehort mit nach Hause gebracht: „Ich sitze gerade auf der Terrasse und schaue rechts auf einen großen Topf mit Geranien. Den habe ich vor eineinhalb Jahren in der Gärtnerei gekauft, in der wir gedreht haben.“

Die 63-Jährige hat in 199 Folgen der ARD-Serie „Um Himmels Willen“ die Ordensschwester Hanna Jakobi gespielt. 2020 beendete das Erste die Serie.