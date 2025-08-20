Stefan Mross hat den Starttermin für die neue Staffel von "Immer wieder sonntags" bekannt gegeben. Die ARD hatte bislang nur einen groben Termin genannt. Jetzt können sich die Zuschauer auf ein fixes Datum einstellen.

"Immer wieder sonntags": Dann starten die neuen Folgen der ARD-Show mit Stefan Mross

Rust. – Stefan Mross hat im großen Staffelfinale von "Immer wieder sonntags" live im Ersten den Starttermin für die neue Saison verraten.

Nach einer emotionalen Auszeit kehrte der 49-Jährige am 31. August 2025 für die letzte Ausgabe auf die ARD-Bühne zurück und überraschte das Publikum mit der Terminankündigung.

Extra-Sendung mit Höhepunkten von "Immer wieder sonntags"

Am Ende der Sendung deutete Stefan Mross den Termin vorsichtig an: "Es ist nur der Herbst, der Winter und der Frühling. Dann sind wir nächstes Jahr wieder da, eine Woche nach Pfingsten."

Damit steht fest, dass die neue Staffel am 31. Mai 2026 im Ersten beginnen soll. Zuvor hatte die ARD lediglich mitgeteilt, dass die Ausstrahlung "voraussichtlich im Juni" beginnen sollte.

„Immer wieder sonntags“ seit 30 Jahren in der ARD

Die Musikshow "Immer wieder sonntags" wurde seit 1995 live aus dem Europa-Park in Rust von der ARD übertragen. 2005 übernahm Stefan Mross die anfänglich von Max Schautzer moderierte Sendung.

Seit 2022 wird die Show nicht mehr direkt aus dem Europa-Park gesendet, sondern aus dem wenige Kilometer entfernten Wasserpark Rulantica.

Am 10. August 2025 feierte Mross das 30-jährige Jubiläum der Schlagersendung.

Aufzeichnungen von "Immer wieder sonntags" können in der ARD-Mediathek abgerufen werden.