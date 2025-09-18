Bei der "Giovanni Zarrella Show" feiern Fans Howard Carpendales 60-jähriges Bühnenjubiläum und erleben ein besonderes Duett. Gemeinsam mit Jürgen Drews sorgt er für einen emotionalen Höhepunkt des Abends.

"Vielleicht zum letzten Mal": Carpendale in Sorge um Schlagerkollege Jürgen Drews

Vielleicht der letzte Auftritt mit seinem Freund? Howard Carpendale sorgt sich um einen Schlagerkollegen.

Dortmund. – Ein bewegendes Wiedersehen bei der Aufzeichnung der "Giovanni Zarrella Show – eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" rührt Schlagerfans. Howard Carpendale und sein langjähriger Freund Jürgen Drews stehen gemeinsam auf der Bühne – vielleicht zum letzten Mal.

Bei der großen ZDF-Show anlässlich von Carpendales 60-jährigem Bühnenjubiläum und seinem runden Geburtstag sorgt das Duett der beiden Musiker für spürbare Emotionen. Carpendale dazu: "Wir singen möglicherweise zum letzte Mal zusammen, das bewegt einen."

Howard Carpendale: Sorge um Sänger-Kollegen Jürgen Drews

Während das Publikum den Auftritt feiert, zeigt sich Carpendale nachdenklich über den Zustand seines Kollegen. "Dem Jürgen geht es nicht besonders gut", sagt der Sänger in einem Interview.

Die Nervenkrankheit Polyneuropathie, wegen der sich Drews 2023 aus dem Showgeschäft zurückgezogen hatte, mache ihm zunehmend zu schaffen. Schon im Frühjahr hatte Drews erklärt, er werde schneller müde und leide unter einer leichten Gangunsicherheit, auch wenn das in seinem Alter nicht ungewöhnlich sei.

Gemeinsam mit seinem Freund und Kollegen Jürgen Drews sang Howard Carpendale ein Duett bei der "Giovanni Zarrella Show" Foto: Imago/Bildagentur Monn

"Giovanni Zarrella Show": Duett voller Erinnerungen bei Carpendale und Drews

Die beiden Schlagergrößen verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft. Ihr gemeinsamer Song in der Show wird zu einem emotionalen Höhepunkt des Abends. Für viele Zuschauer ist es ein nostalgischer und rührender Moment.

"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" feiert nicht nur den 79. Geburtstag des Entertainers, sondern auch seine beeindruckende 60-jährige Karriere.

Die Sendung wurde bereits aufgezeichnet und ist am Samstagabend, 20. September, um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.