Neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“: Alle Infos zu den neuen DHDL-Folgen

Die erfolgreiche Vox-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ geht am Montagabend bereits in die zwölfte Staffel. Welche prominenten Gäste bei den neuen DHDL-Folgen dabei sind, wann die Sendung ausgestrahlt wird und alle weiteren Infos zur Show lesen Sie hier.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/thj – Die Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ meldet sich aus der Sommerpause zurück. Acht neue Folgen von „DHDL“ werden ab Ende August im Fernsehen ausgestrahlt. Was die Zuschauer in der mittlerweile zwölften Staffel erwartet, erfahren Sie hier.

„Die Höhle der Löwen“: Darum geht es bei der Gründer-Show auf Vox

Bei „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) handelt es sich um eine Adaption der britischen Sendung „Dragon’s Den“. Wie im Vorbild treten in der Show Start-ups, Erfinder und Unternehmensgründer auf, um ihre Produkte der Jury vorzustellen. Ziel ist es dabei, die „Löwen“ davon zu überzeugen, in das Unternehmen zu investieren, um weiter wachsen zu können.

DHDL-Staffel 12: Diese Löwen sitzen in der Jury

Bei den „Löwen“ setzt Vox in der neuen Staffel erneut auf bekannte Gesichter. Die Jury besteht in Staffel 12 auf Serienurgestein Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, und Georg Kofler.

Kandidaten müssen Gast-Löwin Diana zur Löwen bei DHDL überzeugen

Zudem wird es in der kommenden Staffel wieder einen sogenannten „Gast-Löwen“ in der Jury geben. In Folge fünf müssen die Gründer diesmal die 27-jährige Diana zur Löwen überzeugen, die laut dem Sender bereits über zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich Social Media vorweisen kann.

„Ich kenne 'Die Höhle der Löwen', seit ich eine Teenagerin war und habe mich damals voller Vorfreude und Ambition als Moderatorin der Show gesehen. Jetzt freue ich mich riesig, als Investorin bei diesem inspirierenden Format dabei zu sein“, sagte sie im Vorfeld.

Ihren Fokus in Sachen Investments sieht sie vor allem im digitalen Bereich, der ihr zusammen mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit am meisten am Herzen liegt, so Diana zur Löwen weiter.

Promi-Gäste und Co.: Diese Kandidaten hoffen auf ein DHDL-Investment

Aktuell sind noch nicht alle Kandidaten bei der neuen Staffel von DHDL bekannt, der Sender hat aber bereits einen ersten Vorgeschmack darauf gegeben, wer bei den neuen Folgen dabei sein wird. Unter anderem hoffen Vox-„Hundeprofi“ Martin Rütter und die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel auf ein Investment der Löwen.

Darüber hinaus erwarten die Zuschauer noch weitere Highlights: Im Herbst sind gleich mehrere Start-ups dabei, die auf eine Investition in Millionenhöhe hoffen. Zudem treten zum ersten Mal Gründerinnen mit einer Gehörschädigung vor die Löwen. Sie werden dabei von einem Gebärden-Dolmetscher unterstützt.

TV-Termine im Überblick: Wann laufen die neuen Folgen von DHDL im Fernsehen und Live-Stream?

Die neue Staffel von „Die Höhle der Löwen“ startet am 29. August und wird wie gewohnt ab 20.15 Uhr auf Vox im TV gezeigt. Alternativ können Sie die Sendung auch zeitgleich auf RTL+ verfolgen.

Aktuell gibt es noch keine offiziellen Sendetermine für die insgesamt acht neuen Folgen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sie wie bisher im Wochenrhythmus am Montagabend auf Vox laufen werden.

Aktuelle Folge von DHDL verpasst? Wiederholung online bei RTL+ sehen

Falls Sie die aktuelle Folge von „Die Höhle der Löwen“ verpasst haben oder eine der Shows erneut sehen möchten, sollten Sie auf dem Streaming-Portal RTL+ (TVNow) vorbeischauen.

Dort finden Sie Sendung nach der Ausstrahlung im TV als Online-Wiederholung in der Mediathek. Dort sind zudem auch die vergangenen elf Staffeln online abrufbar.