2018 war Heidi Klum bei der US-Castingshow „Project Runway“ ausgestiegen - in diesem Jahr kehrte sie als Gastgeberin zurück. Nun kann sich das deutsche Model auf eine weitere Staffel freuen.

Los Angeles - Heidi Klum (52) wird 2026 erneut als Moderatorin bei der US-Designer-Show „Project Runway“ den Ton angeben. Disney hat jetzt die 22. Staffel der Fashion-Sendung, in der junge Modeschöpfer gegeneinander antreten, angekündigt. Sie freue sich sehr darauf mit ihren Kollegen, darunter US-Designer Christian Siriano, 2026 zurückzukehren, schrieb Klum auf Instagram. Die Show erscheint auf „Freeform“, „Disney+“ und „Hulu“.

In diesem Jahr hatte Klum bei der von Juli bis September laufenden 21. Staffel erstmals seit Längerem wieder die Gastgeberrolle übernommen. „Es hat sich angefühlt, wie Nach-Hause-Kommen“, sagte Klum zuvor dem „People“-Magazin.

Längere Pause

Klum war im September 2018 nach 16 Staffeln als Moderatorin bei „Project Runway“ zusammen mit dem Modeberater Tim Gunn ausgestiegen. US-Model Karlie Kloss trat damals Klums Nachfolge an.

In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) auf ProSieben Erfolg.