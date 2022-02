Harry Wijnvoord heiratet im Fernsehen

Der ehemalige „Der Preis ist heiß“-Moderator will noch einmal heiraten, obwohl er bereits verheiratet ist: nach der standesamtlichen Trauung vergangenes jahr nun vor vielen Gästen und Publikum.

Senden - Der TV-Moderator Harry Wijnvoord (72) will Mitte März live im Fernsehen und an Bord eines Kreuzfahrtschiffs heiraten. Eingeladen seien 130 Gäste und das Ganze werde auf dem Sender sonnenklar.TV übertragen, sagte der „Der Preis ist heiß“-Moderator am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Er und seine Frau Iris seien zwar schon seit dem vergangenen Jahr standesamtlich getraut - dabei seien aber nur 18 Personen zugelassen gewesen. Das sei schön gewesen, aber einiges habe auch gefehlt: das Hochzeitskleid, einige Freunde und Verwandte.

„Wir haben uns dann vorgenommen: Wir heiraten nochmal“, sagte Wijnvoord. Das finde nun auf einem Schiff statt. Die Fernsehübertragung komme wiederum über seine berufliche Tätigkeit für sonnenklar.TV zustande. Mehrere Medien hatten berichtet.

Jawort vor romantischer Kulisse

Der Sender kündigte an, Wijnvoord und seine Iris würden sich den Segen auf „einem neuen Luxus-Flussschiff“ in Anwesenheit eines Diakons holen. Schauplatz sei der Rhein, vor „romantischer Kulisse der Loreley“. Die Highlights der Fahrt sollen in der Dokusoap „Promis im Urlaubsparadies“ vom 16. bis 18. März gezeigt werden. Auch eine Gästeliste gibt es schon - gespickt mit Fernseh-Veteranen. Unter anderem sollen Jörg Draeger, Marijke Amado, Hans Meiser, Werner Schulze-Erdel, Ulli Potofski und Björn Hergen-Schimpf kommen.

Wijnvoord sagte, er habe keine Bedenken, dass Iris, die ein Modegeschäft hat, die Aufmerksamkeit unangenehm werden könnte. „Sie bewegt sich vor der Kamera, als hätte sie ihr Leben lang nichts anderes getan“, sagte er. „Ich bin total geplättet“. Für sie beide sei es die zweite Ehe.