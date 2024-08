Los Angeles - Hollywood-Star Harrison Ford ist eigenen Angaben zufolge ohne größeren Idealismus an seine Marvel-Rolle herangetreten. „Es erforderte Gleichgültigkeit“, witzelte der 82-Jährige im Gespräch mit dem US-Magazin „Variety“ auf die Frage, was ihm seine Verwandlung in den schnurrbärtigen General Thaddeus Ross im neuen „Captain America“-Film abverlangt habe. „Es erforderte, für Geld ein Idiot zu sein, was ich vorher auch schon getan habe.“

Ford gibt in „Captain America: Brave New World“ sein Debüt in einem Marvel-Superheldenfilm. Er betonte, nichts herabwürdigen zu wollen. „Ich sage nur, dass man bestimmte Dinge tun muss, von denen die eigene Mutter normalerweise nicht wollen würde, dass man sie tut - oder der Schauspiellehrer, wenn man einen hat“, erklärte Ford. „Aber es macht Spaß, und ich habe es genossen.“ Er habe beim Dreh „eine großartige Zeit“ gehabt.

Der Film soll am 12. Februar 2025 in die deutschen Kinos kommen.