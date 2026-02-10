Babyglück für Anne Menden: Die Schauspielerin und ihr Verlobter Gustav Masurek freuen sich über die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes.

Menden spielt seit 2004 in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit. Jetzt ist sie Mama geworden. (Archivbild)

Berlin - Schauspielerin Anne Menden und ihr Verlobter Gustav Masurek (36) sind Eltern geworden. Die 40-Jährige, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), brachte Anfang Februar einen gesunden Sohn zur Welt, wie RTL mitteilte. Mutter und Kind seien wohlauf. Alle seien gesund, glücklich, munter und mittlerweile wieder zu Hause.

„Als ich unseren Sohn zum ersten Mal im Arm hielt, stand für einen Moment einfach alles still“, wurde Menden in der Mitteilung zitiert. Das Gefühl lasse sich demnach kaum in Worte fassen. „Es ist größer, tiefer und erfüllender, als ich es mir je hätte vorstellen können.“ Masurek teilte mit: „Ich bin unendlich stolz auf Anne und voller Respekt für das, was sie geleistet hat.“

Rückkehr von Menden zu GZSZ im Sommer?

Auf Instagram teilte das Paar ein Foto von den Füßen ihres Sohnes. Menden spielt schon seit 2004 in der in Potsdam-Babelsberg gedrehten Serie GZSZ mit. Für die Geburt ihres Sohnes nahm sie laut RTL eine Babypause und hatte im November 2025 ihren vorerst letzten Drehtag. Ihre Rückkehr ans Set der Serie sei für diesen Sommer geplant.



Masurek stammt aus Paderborn und hatte 2021 an der RTL-Show „Die Bachelorette“ teilgenommen. Nun kümmert er sich um seinen Nachwuchs: „Vollzeit-Papa – und darauf bin ich mächtig stolz“, wurde er in der Mitteilung zitiert.

Menden, die in Troisdorf geboren wurde, hatte die Verlobung im März 2025 im Interview mit dem RTL-Magazin „Gala“ bekanntgegeben, in dem sie ihren Verlobungsring zeigte. RTL zufolge hat das Paar bereits 2023 am Rande eines Drehs für GZSZ in Paris seine Verlobung gefeiert.