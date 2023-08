"Grill den Henssler" in Magdeburg: TV-Koch Tim Mälzer siegt souverän und verrät pikantes Detail

Magdeburg/DUR - Henssler gegen Mälzer: Dieses Duell der Promiköche gab es am Sonntag beim TV-Sender Vox zu sehen. In der jüngsten Ausgabe der Fernseh-Küchenschlacht "Grill den Henssler" kochten und fluchten Steffen Henssler und Tim Mälzer was das Zeug hielt. Austragungsort des Küchen-Wettbewerbs war die Seebühne im Elbauenpark Magdeburg.

"Grill den Henssler" in Magdeburg: Tim Mälzer verrät schlüpfrige Details aus der Vergangenheit

Da beide TV-Köche neben ihren Künsten an den Töpfen auch für ihre spitzen Zungen bekannt sind, wurde den Zuschauern einiges an Unterhaltung geboten - inklusive Witze über Mälzers Figur. Der plauderte aus dem Nähkästchen und verriet, dass er einst einem schlüpfrigen Job nachkam: Der Hamburger Koch arbeitete vor vielen Jahren mal in einem Sexshop. Mälzer war es auch, der Moderatorin Laura Wontorra Assoziationen zu ihrem Vater herstellte.

Umso verwunderter war der "Küchenbulle" als Wontorra ihm mitteilte, dass ihr Vater Jörg (ebenfalls Moderator) bereits 74 Jahre alt ist. Der suche die große Liebe und nutze dafür auch Dating-Apps, so Wontorra.

Tim Mälzer duellierte sich bei "Grill den Henssler" mit Steffen Henssler und entschied den Koch-Wettbewerb für sich. Foto: Marcus Brandt/dpa

Jury um Wigald Boning verteilt Punkte - mit dem besseren Ende für Tim Mälzer

Gekocht wurde übrigens auch - so mussten Henssler und Mälzer in drei Gängen unter anderem Fisch, Döner als Luxusvariante und Crêpes als Dessert unter Zeitdruck zubereiten. Die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund, Christian Rach und Überraschungsgast Wigald Boning zeigte sich erfreut über die Kochkünste der Duellanten - mit dem besseren Ende für Tim Mälzer. Denn der "grillte" schließlich den Henssler.

Am Ende des Koch-Events an der Seebühne Magdeburg entschied Mälzer den Abend schließlich mit mit 94 Punkten zu 80 Punkten für sich.