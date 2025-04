New York - Auch als Arzt in der populären US-Krankenhausserie „Grey's Anatomy“ wurde er bekannt - jetzt ist Schauspieler Eric Dane selbst schwer erkrankt. „Bei mir wurde ALS diagnostiziert“, sagte der 52-Jährige dem US-Magazin „People“. Und weiter: „Ich bin dankbar, dass meine liebevolle Familie an meiner Seite ist, wenn wir dieses nächste Kapitel meistern.“ Die unheilbare Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem.Der Schauspieler ist mit Rebecca Gayheart verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13). In „Grey's Anatomy“ spielte Dane sechs Jahre lang den plastischen Chirurgen Dr. Mark „McSteamy“ Sloan, 2012 stieg er aus. Derzeit ist er als Familienpatriarch in der HBO-Serie „Euphoria“ zu sehen.