Der Gesundheitszustand von "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz ist weiterhin kritisch. Er liegt auf der Intensivstation in Palma, weil ein Pilz seine Lunge zerfrisst.

Der Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz liegt im Koma. Seine Frau Kathrin ist immer an seiner Seite.

Peguera/Mallorca. - Der beliebte TV-Auswanderer Thommy Schmelz, bekannt aus der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland", kämpft aktuell um sein Leben.

Wie seine Frau Kathrin Mermi-Schmelz auf Instagram mitteilte, liegt Thommy seit mehreren Tagen im künstlichen Koma. Nach mehr als einer Woche hat sie sich jetzt wieder mit emotionalen Worten gemeldet.

"Bangen, hoffen, beten, kämpfen jede einzelne Sekunde", schrieb sie zu einem Foto, das sie an Thommys Krankenbett zeigt, seine Hand haltend. Die Nachricht erschüttert die große Fangemeinde des Paares auf Mallorca.

Seit Jahren schwere gesundheitliche Probleme bei „Goodbye Deutschland“-Star

Der gelernte Gastronom wird seit Jahren von gesundheitlichen Rückschlägen geplagt. Erst im März 2025 musste ein Teil seines Lungenflügels entfernt werden, wie er auf seiner Instagram-Seite bekanntgab. Es bestand damals sogar Verdacht auf Lungenkrebs.

Im Mai gab Thommy dann emotional die Entwarnung: "Es ist kein Krebs", sagte er unter Tränen. Er war glücklich, endlich auf dem Weg der Besserung zu sein.

Jetzt kämpft Thommy auf der Intensivstation

Doch nun der nächste, noch schwerere Rückschlag: "Thommy liegt seit Donnerstag auf der Intensivstation im künstlichen Koma", schrieb Ehefrau Kathrin vergangene Woche auf Instagram. Der Grund: ein hochaggressiver Pilz in der Lunge, verbunden mit akuten Herzproblemen.

Die Ärzte kämpfen derzeit im Universitätsklinikum Son Espases auf Mallorca um sein Leben. Das moderne Krankenhaus sei eines der größten auf den Balearen.

Freundin gibt Gesundheitsupdate zu Thommy Schmelz

Eine Freundin der „Goodbye Deutschland“ Auswanderer gab in der Mallorca Zeitung kürzlich ein Update zum Gesundheitszustand von Thommy Schmelz, und das klingt alles andere als beruhigend. "Die Ärztin war gerade da. Ich soll euch nicht ganz so viele Hoffnungen machen", sagte Freundin Susi nach einem Besuch in der Klinik.

Sie schilderte, dass die Ärzte die Narkosemedikamente inzwischen minimal reduziert hätten, in der Hoffnung, dass Thommy von alleine zu atmen beginnt.

Eine kleine gute Nachricht hatte sie auch, denn der TV-Auswanderer scheint nach Tagen im Koma langsam auf seine Medikamente zu reagieren. Trotz dieser vorsichtigen Fortschritte bleibe die Lage sehr ernst.

Große Anteilnahme für "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz

Die Anteilnahme ist groß: Zahlreiche Fans des schwer erkrankten "Goodbye-Deutschland"-Auswanderers Thommy zeigen auf Instagram ihre Unterstützung. Unter einem früheren Beitrag sammelte sich etliche Genesungswünsche und mitfühlende Worte.

Seine Partnerin Kathrin hat sich nun mit einem neuen Post bei der Community bedankt. Sie teilte ein gemeinsames Foto von sich und ihrem Mann Thommy, darüber in großen Buchstaben: "Tausend Dank an euch alle!". Dazu schreibt sie: "Thommy kämpft den Kampf seines Lebens und ihr steht an unserer Seite."

Zustand von "Goodbye Deutschland"-Star immer noch kritisch

Um die Gesundheit ihres Mannes muss Kathrin aber weiterhin bangen. Sein Zustand sei immer noch kritisch.

"Tag 15 Intensivstation", schrieb sie vor kurzem auf Instagram. "Zuerst unendliche Freude, der Beatmungsschlauch wurde gezogen. Dann allerdings beim Arztgespräch schreckliche Ernüchterung...

Das Bild vom CT der Lunge zeigt das furchtbare Ausmaß des Pilzes.

Er zersetzt hochaggressiv das Gewebe, ein Loch ist bereits sichtbar."

Die Ärzte würden alles versuchen, um die Ausbreitung des Pilzes zu stoppen, doch die verschiedenen Antibiotika würden nicht anschlagen.

Frau Kathrin steht an seiner Seite und bittet um Kraft

Kathrin und Thommy sind seit 1998 ein Paar und seit 2008 verheiratet. Ihre Liebe, die sie immer wieder in der Vox-Sendung "Goodbye Deutschland" zeigten, bewegt viele Zuschauer.

Kathrin versichert in ihrem emotionalen Post: "Ich liebe meinen Mann und werde immer an seiner Seite sein." An die Fans richtet sie einen eindringlichen Appell: "Bitte sendet ihm alle Kraft dieser Erde."

Thommys Frau Kathrin bekommt Beruhigungsmittel. Screenshot: Instagram.com/thommyschmelz

Doch auch sie leidet unter dem aktuellen Zustand ihres Ehemanns. Auf Instagram veröffentlichte ihre Freundin Susi ein kurzes Statement in ihrem Namen. Sie habe ein starkes Beruhigungsmittel bekommen und sei nicht mehr in der Lage, auf Nachrichten zu antworten.