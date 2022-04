GNTM: Lieselotte aus Salzwedel bricht Shooting ab und steht vor dem Rauswurf

Magdeburg/DUR/it - Lieselotte ist in der diesjährigen Staffel mitunter das Sorgenkind unter den Kandidatinnen. Zwar sorgt sie mit ihrer fröhlichen Art für gute Laune in der Show, aber es geht vor allem darum, Leistung zeigen, um am Ende der Woche ein Foto von Heidi Klum zu bekommen.

Jede Woche hat es die 66-Jährige immer wieder geschafft einem Rauswurf um Haaresbreite zu entgehen. Auch in dieser Woche war es für Lieselotte wieder nicht einfach, denn sie musste ein Shooting abbrechen. Doch was war passiert?

Für die angehenden Models ging es ausgestattet mit Kuschltierkleidern in luftige Höhe. Obwohl Lieselottes Foto schnell im Kasten war, mussten Luca und Annalotta, die mit ihr zusammen geshootet wurden, noch für das perfekte Bild posieren. Doch plötzlich ging es Lieselotte gar nicht gut. Ihr wurde schlecht und schwindelig. Sofort wurde sie auf den Boden gebracht und damit war auch für ihre zwei Konkurrentinnen das Shooting beendet. Nachdem sich Lieselotte beruhigt hatte, ging es ihr wieder besser.

GNTM-Konkurrentin Annalotta sieht Lieselotte nicht als Model

Allerings war vor allem Annalotta von Lieselottes Abbruch überhaupt nicht begeistert. "Bei ihr wirkt das immer so, als wäre ihr das alles egal. Aber wenn sie es jetzt noch einmal vergeigt, dann war's das für sie", sagte Annalotta vor der Kamera. Für sie wäre die 66-Jährige in einer anderen Branche besser aufgehoben.

Am Ende der Woche stand für die Models noch der Entscheidungswalk an, der auch dieses Mal wieder knifflig gewesen ist. In roten Kleidern und mit einer nicht enden wollenden Schleppe sollte die Kandidatinnen den Laufsteg meistern. Bisher hat Model-Mama Heidi vor allem Lieselottes Walks jede Woche aufs Neue kritisiert. Und auch dieses Mal war die Jurorin alles andere als begeistert. "Manchmal denke ich, Lieselotte will mich veräppeln", sagt Heidi Klum. Wieder einmal hat sie Tipps, die ihr vor dem Walk gegeben wurden, nicht umgesetzt und erneut mit Posen überzeugen wollen, die eher lächerlich gewirkt haben.

Für die Leistung, die Lieselotte jede Woche abliefert, hätte Heidi Klum wahrscheinlich jedes andere Model bereits rausgeworfen. Liegt es vielleicht daran, dass Heidi sich unbedingt ein älteres Model in der Show wünscht? Immerhin hat es für die 66-Jährige auch in dieser Woche wieder ganz knapp gereicht. Wahrscheinlich nur, weil sie in der nächsten Woche von einem Kunden zu einem Casting eingeladen wurde. Ansonsten hätte Lieselotte wahrscheinlich wieder in die Heimat fliegen müssen.