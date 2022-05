Salzwedel/Berlin/DUR/slo – Bei „Germanys next Topmodel“ 2022 war Lieselotte Reznicek von Anfang an ein kleiner Star. Die 66-Jährige aus der Altmark zeigte sich meist fröhlich und aufgeweckt, wenn auch an manchen Stellen völlig ahnungslos, was die Rituale von Heidi Klums Topmodel-Welt angeht.

Und so gingen viele GNTM-Fans davon aus, dass Lieselotte zwar eine Weile als fröhliches „Maskottchen“ mitlaufen darf, aber dann doch zeitig rausfliegt. Doch die einstige Ostrock-Sängerin überrascht noch immer – und ist plötzlich nur noch drei Sendungen vom Finale entfernt.

Mehrere Folgen lang wackelte Lieselotte tatsächlich bedenklich. Mal machte der Kreislauf bei einem Fotoshooting nicht mit, regelmäßig ärgerte sich Heidi Klum über schlechte und nicht ernsthafte Auftritte auf dem Laufsteg. Einmal rettete sie nur die Einladung zu einem Casting.

GNTM 2022: Lieselotte glänzt bei Heidi Klum

Inzwischen aber glänzt die Rentnerin, die sogar langsam etwas Englisch lernt, immer mehr. Die ehemalige Musikerin sagt selbst von sich, dass sie die Show inzwischen ernster nimmt und sich als Vorbild für andere Ältere sieht.

Damit gibt es plötzlich nur noch sieben Konkurrentinnen, mit denen sie um einen Platz im GNTM-Finale kämpft. Zudem wurde bereits bekannt, dass sich die 66-Jährige einen Laufstegjob bei Designer Marcel Ostertag auf der „Berlin Fashion Week“ sichern konnte. Durchaus möglich, dass Lieselotte es also noch mindestens ein oder zwei Runden weiter schafft. Bis zum Finale fehlen nur noch drei Sendungen.