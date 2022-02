GNTM geht in die Luft und aufs Wasser – meistert Lieselotte die Herausforderungen von Heidi Klum?

Fans der Show wissen längst: Bei „Germanys next Toppmodel“ geht es längst nicht nur ums klassische Model-Geschäft. In der aktuellen Folge schickt Heidi Klum ihre GNTM-Kandidatinnen erst in die Luft und dann aufs Wasser. Meistert Lieselotte aus Sachsen-Anhalt die Herausforderungen?

Magdeburg/DUR/slo – Neue Woche bei GNTM, neue Herausforderungen. Dieses Mal schickt Heidi Klum ihre „Meedchen“ zum Videodreh. Regisseur David Helmut leitet den „Action-Dreh“. Immer zwei Kandidatinnen müssen sich eine Story in einem Cabrio ausdenken. Der Clou dabei: Am Ende des Spots wird eine der Frauen an einem Seil mit Wucht und Tempo in die Höhe gezogen.

„Wir wissen nicht, was wir sagen, aber wir wissen einen Start- und einen Endpunkt“, setzen Lieselotte und ihre Partnerin Paulina auf Spontanität. Doch etwas anderes macht Sorgen: Nach ihrem Unfall vor einigen Jahren ist Lieselottes Rückgrat versteift. Das Team muss sich aber etwas einfallen lassen – und so wird die 66-Jährige aus Salzwedel schließlich deutlich langsamer nach oben gezogen als die anderen Kandidatinnen.

Der Dreh selbst läuft dann blendend. Lieselotte schimpft auf Italienisch und begeistert sowohl Heidi Klum als auch Regisseur Helmut. Die Schauspielerei liege der 66-Jährigen, lobt der Profi, Lieselotte habe eine lustige Art, die man ihr aber abnehme. Timing, Humor: er würde sie casten!

Als Belohnung dürfen Lieselotte und die anderen Gewinnerinnen der Video-Duelle dann zum Mittagessen mit Heidi Klum. „Ganz was Besonderes“, freut sich Lieselotte.

Doch bald wird es wieder ernst: Der „Entscheidungswalk“ steht an. Und der befindet sich dieses Mal komplett auf dem Wasser. Und bei Lieselotte klappt nicht viel: Vor den Augen von Heidi Klum und Gastjurorin Jasmin Sanders hat die 66-Jährige erkennbar Probleme mit dem schwankenden Laufsteg, zudem klappt das Zusammenspiel mit ihrer Konkurrentin nicht.

Auch Heidi Klum ist nicht zufrieden. „Da kam der Clown schon wieder durch“, tadelt die Chefin. Und schon steht Lieselotte vor dem Rauswurf! Doch der starke Videodreh rettet die Sachsen-Anhalterin noch einmal. Es geht in die nächste Runde.