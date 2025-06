Giulia Siegel versucht sich für neue Show an Bergbesteigung

Prime Video will zwölf Promis einen hohen Berg besteigen lassen - nun sind erste Kandidaten bekanntgegeben worden.

Köln - Unvorbereitete Promis, ein neuseeländischer Berggipfel und die Aussicht auf ein hohes Preisgeld: Der Streamingdienst Prime Video hat erste Kandidaten für eine neue Abenteuer-Show verkündet. In der Sendung „The Summit“ werden unter anderem Schauspieler Felix von Jascheroff („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“), Model Giulia Siegel, Reality-Star Cecilia Asoro und der Ex-Fußballer Ansgar Brinkmann antreten, wie bei einer Programmpräsentation in Köln bekanntgegeben wurde.

Die Aufgabe der Promis: Sie sollen einen Berg in Neuseeland erklimmen. „In einem tagelangen Wettlauf müssen sie gefährliches Terrain und herausfordernde Aufgaben bewältigen“, erläuterte Prime Video die Mission. Die Rucksäcke seien währenddessen mit Preisgeld gefüllt. Am Ende könne aber nur eine einzige Person gewinnen - und zwar bis zu einer Million Euro. Prime Video spricht vom „größten Geldpreis in der Geschichte des deutschen Reality-TV“.

Erfahrung mit aufwendigen Reality-Shows im Ausland haben die Promis, die nun als erste Teilnehmer feststehen, bereits gesammelt. Alle hausten unter anderem schon im RTL-Dschungelcamp.