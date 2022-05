Gagen bei Let´s Dance 2022: So viel verdienen die Promis in diesem Jahr

Wochenlang schwitzen die Promis und Profi-Tänzer bei Let`s Dance in den Vorbereitungen und Live-Shows. Die Gagen, die für die Show kassiert werden, fallen dabei ganz unterschiedlich aus.

Amira Pocher und Massimo Sinato in der RTL-Tanzshow "Let's Dance".

Halle (Saale)/DUR/acs - Am vergangenen Freitag lief das Finale der diesjährigen Let's Dance Staffel. René Casselly hat sich im Finale gegen seine Mitstreiter Janin Ullmann und Matthias Mester durchgesetzt und gewinnt damit die Show.

Amira Pocher als Spitzenverdienerin bei Let's Dance 2022

Trotz seines Sieges war Casselly jedoch nicht der Spitzenverdiener der 15. Staffel. Diesen Titel heimst Amira Pocher ein, die bereits im Halbfinale ausgeschieden ist. Wie die Bild-Zeitung berichtete, soll die 29-Jährige für die Staffel stolze 160.000 Euro Gage kassiert haben.

An diese Spitzen-Gage kommt keiner der anderen Kandidaten heran. Final-Kandidatin Janin Ullmann soll lediglich 70.000 Euro Gage für die Teilnahme an der Tanzshow erhalten haben. Auf den gleichen Betrag soll Mathias Mester kommen.

Dahinter liegen Riccardo Basile und Nachwuchspolitikerin Caroline Bosbach mit 35.000 Euro. Eine ähnliche Gage soll auch Profi-Tänzer Massimo Sinató bekommen haben.

Gagen der Profi-Tänzer bei Let's Dance fallen unterschiedlich aus

Auch die Gagen der Profi-Tänzer sollen sehr unterschiedlich ausfallen. Das verriet Künstler-Manager André Benders bereits im letzten Jahr der Bild-Zeitung. Die Spitzenverdiener bei den „Let's Dance“-Profitänzern sollen nach Bild-Informationen 20.000 bis 40.000 Gage pro Staffel erhalten.

Die wichtigsten Faktoren bei der Berechnung des Gehalts seien die Zugehörigkeit zur Show, gewonnene Tanzpreise, Bekanntheit und TV-Erfahrung. Die Gage für Tanz-Neulinge fällt bei „Let's Dance“ dementsprechend niedriger aus, da sich viele Tänzer um die Jobs reißen.

Einstiegsgehalt für Newcomer-Profi-Tänzer liegt bei weit unter 10.000 Euro

Dadurch könnten die Gehälter für Newcomer gedrückt werden, so eine Ex-“Let's Dance“-Tänzerin gegenüber dem Blatt. Das Einstiegsgehalt läge bei weit unter 10.000 Euro.

Zsolt Sandór Cseke, der Tanzpartner von Janin Ullmann, feierte in der diesjährigen Staffel sein „Let‘s Dance“-Debüt. Seine Gage könnte also in diesem Bereich liegen.