Der Feuerwehrmann Hendrik Polzin, bekannt aus der ARD-Doku "Feuer und Flamme", verunglückte mit nur 33 Jahren bei einem Unfall in Heidelberg. Seine Kollegen trauern öffentlich auf Instagram.

Ein beliebter Feuerwehrmann, bekannt aus "Feuer und Flamme", starb bei einem tragischen Unfall in Heidelberg.

Heidelberg. – In der Feuerwehrgemeinschaft herrscht große Trauer. Hauptbrandmeister Hendrik Polzin, bekannt aus der ARD-Doku "Feuer und Flamme", ist bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen.

Der beliebte Feuerwehrmann verunglückte am 25. September tödlich, als er mit seinem Motorrad in eine Tiefgarage im Heidelberger Stadtteil Rohrbach fuhr.

TV-Feuerwehrmann verunglückt tödlich mit Motorrad

Wie die Polizei bestätigt, zog sich Polzin bei dem Unglück schwere Verletzungen zu, sodass er noch am Unfallort starb. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit ermittelt.

Die Nachricht vom Tod des jungen Feuerwehrmanns löste tiefe Betroffenheit aus. Polzin war nicht nur durch den Einsatz in der ARD-Reihe "Feuer und Flamme" bekannt, sondern galt auch bei der Feuerwehr Heidelberg als besonders engagiert und beliebt.

Nach Unfall in Tiefgarage: Feuerwehr-Kollegen trauern um Hendrik Polzin

Neben seiner Tätigkeit in der Berufsfeuerwehr war Polzin laut Bild-Berichten über zwei Jahrzehnte in der Jugendfeuerwehr Rohrbach tätig. Seine Kameraden reagierten mit großer Fassungslosigkeit auf den plötzlichen Verlust.

In einem emotionalen Instagram-Post schrieb die Feuerwehr: "Von Kindesbeinen an warst du Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Du hinterlässt ein tiefes Loch in deiner Familie, bei deinen Freunden, der BF und der FF. Mach's gut!".

Auch die Berufsfeuerwehr, bei der Polzin seit 2019 arbeitete, veröffentlichte eine bewegende Traueranzeige. Feuerwehrkommandant Heiko Holler betonte: "Für sein Pflichtbewusstsein und eine Einsatzbereitschaft wird er unvergessen bleiben."