Washington - US-Schauspieler Robert De Niro hat mit einem Aufruf zum Widerstand gegen Donald Trump den Zorn des Präsidenten auf sich gezogen. Der zweifache Oscar-Preisträger sei ein „kranker und geistesgestörter Mensch“ mit „einem extrem niedrigen IQ“, schimpfte der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. De Niro habe absolut keine Ahnung, was er tue oder sage und sei von ihm (Trump) besessen.

In einem emotionalen Interview hatte die 82-jährige Filmlegende zuvor in dem Podcast „The Best People With Nicole Wallace“ dazu aufgerufen, gegen Trump wehrhaft zu sein. Der Präsident zerstöre und spalte das Land. „Die Menschen müssen Widerstand leisten. Das ist der einzige Weg“, ergänzte De Niro, der in dem Interview sichtlich bewegt war und mit den Tränen kämpfte. Der Schauspieler hatte auch an einer Gegenveranstaltung zu Trumps Rede zur Lage der Nation („State of the Union“) vor dem US-Kongress teilgenommen.

De Niro und Trump (79) liefern sich schon seit Jahren einen öffentlichen Schlagabtausch. Zuletzt hatte der Schauspieler („Wie ein wilder Stier“, „Der Pate II“) 2025 bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er für sein Lebenswerk geehrt wurde, den Präsidenten scharf kritisiert und als Banausen bezeichnet.